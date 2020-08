Les deux premiers accélérateurs redémarrent



La zone où se croisent la ligne d'injection du faisceau dans le Booster du PS (à droite) et la ligne d'extraction du faisceau vers le PS (à gauche). Ces deux lignes de transfert ont été entièrement changées. On aperçoit la boucle du Booster sur la gauche (Image: CERN)

David Hay, chargé de la coordination du LS2 pour le Booster du PS, remet une clé symbolique à Bettina Mikulec, chargée de l'équipe d'exploitation du Booster du PS et du Linac 4 (BE-OP-PSB). À gauche, Julie Coupard, responsable de la coordination du LS2 pour les injecteurs, à droite, Gian Piero Di Giovanni, responsable du projet LIU pour le Booster du PS, et Rende Steerenberg, chef du groupe Opérations (BE-OP) (Image: Maximilien Brice/CERN)

Les métamorphoses du Booster

