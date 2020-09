Un dispositif d'imagerie permettant la résolution spatiale et temporelle du phénomène d'interférence quantique

Une équipe de l'Institut FEMTO-ST a développé un interféromètre qui permet d'exploiter la grande dimensionnalité spatio-temporelle de milliers de paires de photons intriqués. Leurs travaux, qui ouvrent la voie au développement de protocoles d'information quantique à très haute, sont publiés dans la revueEnvoyés sur un cristal, les photons d'un faisceau laser peuvent se diviser en paires de photons de fréquences plus basses: c'est le phénomène d'émission paramétrique spontanée. Ces photons jumeaux, ou intriqués, forment en fait un seulquantique. Par conséquent, s'ils sont envoyés sur un séparateur de faisceau, ils sortent de façon aléatoire, mais tous deux sur le même port de sortie. Cette expérience d'quantique à deux photons, dite interférence HOM (Hong-Ou-Mandel), du nom de ses inventeurs, est à la base de nombreux protocoles deet de traitement de l'information quantique.Dans un système de traitement de l'information quantique (transmission, calcul...), led'états possibles du système (sa dimensionnalité) conditionne la capacité de traitement en parallèle, et finalement sa. Or, jusqu'ici, les dispositifs d'interférence HOM à deux photons intriqués n'utilisent que des détecteurs ponctuels (des photodiodes) sans résolution spatiale, alors que l'intrication concerne toutes les propriétés des photons jumeaux, y compris leur position dans l'espace.Un dispositif mis aupar une équipe de l' FEMTO-ST (CNRS/Technologique Belfort-Montbéliard/Université de Franche-Comté/ENSMM) permet d'exploiter la grande dimensionnalité spatio-temporelle de milliers de paires de photons intriqués. Dans l'interféromètre conçu par les chercheurs, en se basant sur leur savoir-faire enquantique, les détecteurs ponctuels ont été remplacés par desCCD matriciels sensibles aux photons uniques.Grâce à ce dispositif, qui permet de contrôler temporellement, spatialement, enet end', l'indiscernabilité entre les photons d'une, ils ont observé et quantifié l'interférence HOM de plus de 4000 paires de photons intriqués de grande dimensionnalité spatiale et temporelle. Ce qui équivaut à une dimensionnalité spatio-temporelle totale de 3 millions de photons intriqués.En démontrant que l'interférence HOM peut être obtenue en manipulant des états quantiques de dimensionnalité, cetteouvre la voie au développement de protocoles d'information quantique de très haute dimension utilisant des variables spatiales et temporelles.F. Devaux, A. Mosset P.A. Moreau, et E. Lantz,, août 2020.- Communication INSIS - insis.communication at.fr- Fabrice Devaux -- fabrice.devaux at univ-fcomte.fr