Einstein Telescope: le détecteur d'ondes gravitationnelles de troisième génération

Einstein télescope sera dix fois plus sensible que le détecteur Virgo. Il pourra percevoir des ondes gravitationnelles d'événements s'étant produits durant les premières centaines de millions d'années de l' univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.) étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

Voir jusque dans l'âge sombre de l'univers

Un démarrage espéré en 2035

Einstein Télescope sera enterré pour ne pas être exposé au bruit sismique de surface. Sa configuration en triangle permet de loger 3 interféromètres dotés de deux bras de 10 kilomètres de long dans lesquels voyagent les faisceaux lasers. Le passage d'une onde gravitationnelle (Dans le cadre de la relativité générale les ondes gravitationnelles sont définies comme les perturbations de la métrique qui du point de vue...) temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

A propos du consortium Einstein Telescope:

En savoir plus:

Le consortium Einstein Telescope a déposé le 9 septembre une proposition officielle auprès du European Strategic Forum for Research Insfrastructures ( ESFRI ) pour qu'il intègre à l'occasion de la mise à jour 2021 de sa feuille de route des très grandes infrastructures européennes, la construction duà ondes gravitationnelles de troisième génération "Einstein Telescope" (ET).Ce nouvel instrumentmajeur repose sur l'expérience acquise avec les détecteurs actuels degénération, dont fait partie Virgo, télescope à ondes gravitationnelles européen installé à proximité de Pise en Italie. Comme ses prédécesseurs, ET fera donc appel à des interféromètres lasers géants pour détecter les infimes soubresauts de l', autrement dit les ondes gravitationnelles. Il en comptera trois, longs de 10 km et organisés en, à comparer à Virgo qui en utilise un unique, long de 3 km. Autres différences notables, ET sera souterrain pour s'affranchir dusismique deet les miroirs seront refroidis à unecryogénique pour réduire les vibrations thermiques.La configuration choisie confère au télescope une sensibilité 10 fois plus grande que la génération actuelle d'instruments. Un bond exceptionnel qui devrait se traduire par la détection de plusieurs centaines de milliers d'événements par an, contre quelques dizaines actuellement et par une portée totalement inédite pour lamoderne. ET sera en mesure de détecter les événements les plus lointains de l'univers, y compris ceux qui auraient pu se produire au cours de son âge sombre, dans les toutes premières centaines de millions d'années de sa formation, quand lan'était pas encore suffisamment condensée pour former des étoiles. L'instrument promet ainsi de faire descruciales pour laet la compréhension de l'évolution passée de l'univers.Einstein Telescope doit aussi intégrer une batterie d'innovations destinées à améliorer la qualité duet éliminer toujours plus efficacement les bruits parasites de l'terrestre. Sesseront beaucoup plus fines et détaillées ouvrant la voie à des études deinédites. Comme effectuer des tests nouveaux de laou de lade la, à proximité de l'des trous noirs, là où legravitationnel atteint des valeurs extrêmes. Etudier les propriétés de la matière lorsqu'elle est soumise aux conditions deextrêmes des étoiles à neutrons. Ou encore, étudier la physique à l'oeuvre dans les explosions en supernovas des étoiles. Einstein Telescope couvrira aussi une large bande de fréquences, duà la dizaine de kilohertz, pour capter la plus grande variété d'événements possibles, depuis lad'étoiles à neutrons jusqu'à la fusion de trous noirs deintermédiaire.Les promoteurs duEinstein Telescope espèrent démarrer la construction en 2026 après unede 5 ans pendant laquelle sera étudié le choix du site. Deux candidats sont actuellement sur les rangs. Un premier dans l'Euregio Meuse-Rhin, zone transfrontalière de coopération européenne partagée par la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, et un second site en(Italie). Le centre opérationnel de l'infrastructure sera quant à lui assuré depuis l'Observatoire gravitationnel européen (EGO) qui héberge déjà le détecteur Virgo à Cascina en Italie. Cet observatoire est financé par le Centre national de la(CNRS) en France, l'(INFN) en Italie et Nikhef aux Pays-Bas. En s'appuyant sur l'des développements effectués sur Virgo, Einstein Telescope permettra à l'de garder un leadership dans ce domaine. Le démarrage de l'instrument est espéré pour 2035.Le consortium Einstein Telescope regroupe 40 universités et institutions dede 10européens: Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, France, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne et Suisse.- Lien vers le communiqué Einstein Telescope: http://www.et-gw.eu/index.php/news - Lien vers le site d'Einstein Telescope: http://www.et-gw.eu/