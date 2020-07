De l'or à l'état fibreux et vitreux

Figure 1. Formation de verre luminescent à base de thiolates d'or.1 © Aude Demessence

Figure 2. Couverture de l'article sur les fibres de thiolates d'or parue dans Journal of Materials Chemistry C. © Gaël Lannurien

L'alchimiste n'a cessé pendant des siècles de tenter de transformer le plomb en or. Même si cette quête s'est révélée infructueuse, des chercheurs de l'IRCELYON, de l'ILM, du LMI à l'université de Lyon, de l'Institut Néel à Grenoble, de l'ILV à Versailles et des équipes japonaises de l'de Kyoto et de Konan ont réussi à transformer l'or entransparent et enflexible.Des chercheurs de l'IRCELYON et leurs collègues ont réussi à transformer l'or en verre transparentet enflexible. En effet, led'une solution de précurseurs d'or avec des molécules soufrées a permis, selon les conditions de synthèse, de former soit unamorphe présentant les caractéristiques du verre (Fig. 1) soit des fibres similaires à celles présentes dans le textile (Fig. 2).Ces, appelés polymères de coordination de thiolates d'or, présentent des liaisons chimiques fortes entre l'or et leet forment des chaines monodimensionnelles. De plus, ces matériaux vitreux et fibreux, à base d'or*, émettent uneintense quand ils sont exposés sousultraviolette. Ainsi la formation de verres transparents et de textiles émissifs rend ces composés attractifs pour des applications dans l'ou la détection dede polluants ou médicaments dispersés dans des rivières par formationde nanoparticules d'or.1 - S. Vaidya, O. Veselska, A. Zhadan, C. Dujardin, G. Ledoux, F. Toche, R. Chiriac, A. Fateeva, M. Diaz-Lopez, Y. Joly, P. Bordet, N. Guillou, S. Horike, A. Demessence, 6815. https://doi.org/10.1039/D0SC02258F . Transparent and luminescent glasses of gold thiolate coordination polymers.2 - S. Vaidya, O. Veselska, A. Zhadan, M. Fabre, G. Ledoux, A. Fateeva, T. Tsuruoka, A. Demessence.,, 8018. https://doi.org/10.1039/D0TC01706J . Flexible and luminescent fibers of a 1D Au(I)-thiophenolate coordination polymer and formation of gold nanoparticles-based composite materials forEnhanced Raman Spectroscopy.* aud'oxydation +I.