L'étoile qui bat un record de vitesse

la Région de notre galaxie au centre de laquelle se trouve le trou noir (Le Trou noir (The Black Hole) est un film de science-fiction réalisé par Gary Nelson, produit par la Walt Disney Pictures et sorti en 1979. L'histoire est inspiré du roman Vingt mille lieues sous...) télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille apparente des...) Chandra (Le satellite Chandra est un télescope à rayons X. Il a été lancé en 1999 par la navette spatiale Columbia lors de la mission STS-93.) la

trou noir (En astrophysique, un trou noir est un objet massif dont le champ gravitationnel est si intense qu’il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en échapper (à...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la...)

idéal (En mathématiques, un idéal est une structure algébrique définie dans un anneau. Les idéaux généralisent de façon féconde l'étude de la divisibilité...)

théorie de la relativité (Cet article traite de la théorie de la relativité à travers les âges. En physique, la notion de relativité date de Galilée. Les travaux d'Einstein en ont...)

gravité (La gravitation est une des quatre interactions fondamentales de la physique.)

trou noir supermassif (En astrophysique, un trou noir supermassif est un trou noir dont la masse est d'environ un million à un milliard de masses solaires. C'est le type...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Des scientifiques ont remis la palme de l'étoile la plus rapide: elle s'appelle S4714 et se déplacerait autour d'un trou noir à 24 000 kilomètres à la seconde, c'est-à-dire 8 % de la vitesse de la lumière.Il s'agit duappelé Sagittarius A*, occupant le centre de notre galaxie, une région plutôt achalandée, ce qui rend difficile lade nouveaux corps célestes. Cela n'a toutefois pas empêché des astronomes allemands et polonais , à partir dudu Chilid'y identifier 5 étoiles inconnues jusque-là. Parmi celles-ci, S4714 est non seulement la plus rapide, mais aussi la plus près du trou noir. Sonelliptique l'amènerait en effet à moins de 13 fois la distance Terre-Soleil.Cette proximité fait de cettele cobayepour tester la, selon le New Scientist . En effet, l'intensité de lade cepermettrait, présume-t-o , d'y observer plusieurs phénomènes gravitationnels. Cependant, il faudra attendre le développement de télescopes encore plus puissants, puisque les instruments actuels ne produisent pas des images suffisamment claires de cette région.