Un étonnant papillon cosmique photographié par un télescope de l'ESO

Semblable à un papillon avec sa structure symétrique, ses belles couleurs et ses motifs complexes, cette étonnante bulle de gaz baptisée NGC 2899 paraît voltiger dans le ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.) nébuleuse (Une nébuleuse (du latin nebula, « nuage ») désigne, en astronomie, un objet céleste d’aspect diffus composé de gaz raréfié et/ou de poussières interstellaires. Les...) planétaire (Un planétaire désigne un ensemble mécanique mobile, figurant le système solaire (le Soleil et ses planètes) en tout ou partie. Généralement les astres représentés sont animés soit manuellement,...)

Sur cette carte figure la localisation de la nébuleuse planétaire NGC 2899 dans la constellation Vela (Les Voiles). La plupart des étoiles visibles à l'oeil nu dans de bonnes conditions d'observations sont représentées, et la localisation de la nébuleuse est indiquée par un cercle (Un cercle est une courbe plane fermée constituée des points situés à égale distance d'un point nommé centre. La valeur de cette distance est appelée rayon du cercle. Celui-ci étant infiniment...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

Sur cette image figure le ciel qui entoure NGC 2899, située au centre du cliché. Cette image a été composée à partir de clichés issus du Digitized Sky Survey 2.Crédit: ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgement: Davide De Martin

Grâce au Very Large Telescope de l'ESO, les astronomes ont capturé l'image d'un papillon cosmique, une nébuleuse planétaire baptisée NGC 2899. Cette vidéo présente de magnifiques clichés de cet objet ainsi que la science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large....)

ESO

Cette séquence vidéo débute sur une vue étendue de la région du ciel qui entoure NGC 2899 et s'achève sur une vue très détaillée de la nébuleuse planétaire acquise par le Very Large Telescope de l'ESO depuis l'Observatoire Paranal au Chili.

Crédit: ESO/Digitized Sky Survey 2/N. Risinger (skysurvey.org). Music: Astral Electronic

Semblable à un papillon avec sa structure symétrique, ses belles couleurs et ses motifs complexes, cette étonnante bulle de gaz baptisée NGC 2899 paraît voltiger dans le ciel sur cette nouvelle image acquise par le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO. Jusqu'à présent, cetn'avait pas fait l'objet d'un cliché aussi détaillé: même les bords extérieurs de lase distinguent de l'arrière-plan étoilé.Cette image a été créée dans le cadre du Programme des Joyaux Cosmiques de l'ESO, une initiative visant à produire, au moyen des télescopes de l'ESO, des clichés intéressants, intrigants ou visuellement attrayants, à des fins d'et deauprès du grand public. Ce programme utilise ledequi ne peut être alloué auxscientifiques. L'descollectées peut être utilisé à des fins scientifiques, et est mis à disposition des astronomes au travers des archives scientifiques de l'ESO.Les vastes étendues de gaz qui composent NGC 2899 s'étendent à quelque deux annéesdu centre de la nébuleuse. Lorsque ce gaz atteint des températures voisines de dix mille degrés, un voile brillant et étincelant se superpose aux étoiles de la. Ces températures élevées résultent de l'du gaz par l'mère de la nébuleuse ce qui fait briller le gaz d'en un hallo rougeâtredu gaz d', debleue.Cet objet distant de 3000 à 6500 années lumière de ladans la constellation Vela (Les Voiles) de l', se compose de deux étoiles centrales, vraisemblablement à l'origine de son apparence quasi symétrique. Après que l'une des deux étoiles ait atteint la fin de saet expulsé ses enveloppes externes, l'autre étoile interagit désormais avec lede gaz, générant les deux lobes visibles sur cette image. Seules 10 à 20 % des nébuleuses planétairesarborent ce type de forme bipolaire.Les astronomes ont pu capturer cette image très détaillée de NGC 2899 grâce à l'instrument FORS (Réducteur de F0cale et Spectrographe à faible dispersion) installé sur l'UT1 (Antu), l'un des quatre télescopes de 8,2 mètres dequi composent le VLT de l'ESO au Chili. Cet instrument doté d'une résolution élevée fut l'un despremiers à équiper le VLT de l'ESO. Il livra de nombreux et magnifiques clichés et fut à l'origine de belles découvertes pour les astronomes de l'ESO. FORS a contribué à observer la lumière en provenance d'une source d'gravitationnelles, a effectué des recherches concernant le tout premierinterstellaire, et a été utilisé pour étudier dans le détail les processus physiques à l'origine de la formation des nébuleuses planétaires complexes.