Examen d'une anode composite nano-architecturée

Schéma du mécanisme de lithiation des particules de l'alliage biphasique a-Si/c-FeSi 2 sur un cycle prolongé. Les chercheurs ont identifié trois étapes principales déterminant comment l'alliage a-Si/c-FeSi 2 évolue lors de la lithiation. Seule la première et la dernière sont représentées. Tout d'abord, la lithiation de la couche d' oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins électronégatif, c'est-à-dire tous sauf le fluor. Oxyde désigne également l'ion oxyde O2-.) phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :) x SiO y ). Plusieurs étapes amenant enfin à l'évolution de la structure en branche d' arbre (Un arbre est une plante terrestre capable de se développer par elle-même en hauteur, en général au delà de sept mètres. Les arbres acquièrent une...) longévité (La longévité d'un être vivant est la durée de vie pour laquelle il est biologiquement programmé, dans des conditions idéales et en...)

Les batteriesjouent un rôle pivot pour le développement de nombreuses applications industrielles telles que leélectrifié ou le stockage des énergies renouvelables intermittentes. L'amélioration de leurs performances, en particulier leurénergétique et leur stabilité de cyclage, est devenue un enjeuet économique majeur. Dans une électrode négative, leest alternativement stocké lors de la, puis restitué à la décharge de la batterie. Actuellement, lestandard est le graphite. Une piste prometteuse serait de le remplacer par desà base de. En effet, àéquivalente, le silicium permet de stocker beaucoup plus de lithium que le graphite, ce qui se traduit par une bien meilleure capacité théorique pour la batterie (environ 3600372 mAh/g). Cela s'accompagne malheureusement de problèmes de dégradation majeurs liés au gonflement(environ 300 % pour le silicium pur) et à la forte réactivité du Si entraînant la formation de composés inertes qui vont piéger une partie du lithium et limiter de ce fait les capacités de cyclage.Dans le cadre duEuropéen Sintbat réalisé en collaboration avec le CEA-Liten et différents partenaires industriels (tels que Varta),étudient depuis plusieurs années ces mécanismes de dégradation du silicium et les pistes qui permettraient de les limiter. Les chercheurs s'appuient pour cela sur uneunique de techniques de caractérisation structurales disponibles au laboratoire Modélisation etdes Matériaux (MEM) et sur les grands instruments (notamment l'ESRF). Ainsi, la combinaison deélectronique et spectroscopie de perte d'énergie des électrons (STEM-EELS) à l'échelle atomique, lades rayons X et les spectroscopies RMN et XPS permettent d'appréhender les phénomènes à toutes les échelles pertinentes.Les chercheurs des laboratoires MEM et SyMMES ont récemment pu mettre en évidence l'intérêt d'utiliser de nouveaux matériaux composites nano-architecturés formés de domaines actifs de silicium amorphe (a-Si) et de nanoparticules de FeSicristallin dispersées dans une matrice de graphite. Cettehiérarchique améliore la stabilité mécanique et cyclique à long terme. Les chercheurs proposent un modèle de vieillissement à l'échelle nanométrique () pour analyser le comportement de l'lors de la lithiation et ainsi expliquer le processus de vieillissement après des centaines de cycles. Lors des variations volumétriques dues à la lithiation/délithiation, la morphologie de l'alliage a-Si/c-FeSiévolue d'une structure de type coeur-coquille () à une structure de type branché () dans laquelle lecontinu du Si-amorphe actif reste intact et permet de conserver une capacité de près de 70 % après 700 cycles.Ces résultats apportent des connaissances substantielles sur les mécanismes de vieillissement qui sont essentiels pour optimiser la conception des matériaux actifs à base d'alliage et lades électrodes.Cette étude a fait intervenir: équipes SGX, LEMMA et NRS du laboratoire Modélisation et Exploration des Matériaux (MEM), et l'équipe STEP du laboratoire Systèmes Moléculaires et nanoMatériaux pour l'et la(SyMMES).Kumar P, Berhaut CL, Zapata Dominguez D, De Vito E, Tardif S, Pouget S, Lyonnard S and Jouneau PHNano‐architectured compositeenabling long‐term cycling stability for high‐capacity Lithium‐ion batteries. Small , 2020.