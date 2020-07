Existe-t-il un élément super-lourd ultime ?

état fondamental (En physique quantique, les états fondamentaux d'un système sont les états quantiques de plus basse énergie. Tout état d'énergie supérieure à celle des états fondamentaux est...)

état quantique (En mécanique quantique, l'état d'un système décrit tous les aspects du système physique. Il est représenté par un objet mathématique qui...)

noyau atomique (Le noyau atomique désigne la région située au centre d'un atome constituée de protons et de neutrons (les nucléons). La taille du noyau (10-15 m) est...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

vie (La vie est le nom donné :)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

tableau (Tableau peut avoir plusieurs sens suivant le contexte employé :)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et échantillonnée, par opposition à une...)

physique nucléaire (La physique nucléaire est la description et l'étude du principal constituant de l'atome : le noyau atomique. On peut distinguer :)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

nobélium (Le nobélium est un élément chimique de symbole No et de numéro atomique 102. Il a été découvert par l'Institut Nobel de Physique à Stockholm et plus tard par...)

pixel (Le pixel, souvent abrégé px, est une unité de surface permettant de mesurer une image numérique. Son nom provient de la locution anglaise...)

réaction nucléaire (Une réaction nucléaire est une transformation d'un ou plusieurs noyaux atomiques, elle se distingue d'une réaction chimique qui concerne les électrons ou les liaisons entre les atomes. Dans une réaction...)

demi-vie (La demi-vie est le temps mis par une substance (médicament, noyau radioactif, ou autres) pour perdre la moitié de son activité pharmacologique, physiologique ou radioactive. En...)

-3,2

nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)



(c)Jyväskylä

Références:

Voir aussi notre précédent article sur le même sujet:

tableau périodique des éléments (Le tableau périodique des éléments, également appelé table de Mendeleïev, classification périodique des éléments (CPE) ou simplement tableau...)

Cet article vous a plus ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Grâce à un détecteur équipé d'électronique numérique, des chercheurs du CEA-Irfu et leurs partenaires finlandais ont mesuré la durée de demi-vie d'un état excité de nobelium 250, près de dix fois plus longue que celle de son(proche de 35 µs). Une première pour des durées aussi courtes !L'd'unest lié à l'des niveaux d'occupés par les protons et les neutrons qui le composent. Or certains états excités du noyau ne sont pas plus instables que l'état d'énergie la plus basse (fondamental) - dont la durée deest typiquement de l'ordre de la picoseconde (10s) - mais au contraire, peuvent "survivre" des secondes, des, voire même des années. Ces états dits isomériques sont intéressants à étudier pour la traque aux éléments les plus lourds dupériodique.Ces dernières années, l'électroniquea gagné du terrain dans les expériences de. Elle permet désormais d'échantillonner les signaux provenant d'unà plan focal à unede 50 à 100 MHz et il est ensuite possible de séparer, grâce à des algorithmes, des événements très proches temporellement.Avec ce type de dispositif, des physiciens de l'Irfu et de Jyväskylä (Finlande) ont pu étudier pour la première fois la spectroscopie de désintégration du nobelium 250 (No), composé de 102 protons et 148 neutrons, qui possède un état isomérique particulièrement intéressant.Le nobelium 250 est ici produit à la fois dans l'état isomérique et dans l'état fondamental, parentre un faisceau de particules et une cible. L'état isomérique se désintègre via des états excités intermédiaires, en émettant des électrons et des rayons gamma, avant d'atteindre finalement l'état fondamental. Celui-ci étant radioactif, il se désintègre par divers mécanismes dont la fission.Après sa production au niveau de la cible, le250 est séparé de la plus grande partie des autres produits de réaction grâce à un séparateur. Il est ensuite implanté dans undu détecteur localisé au plan focal du séparateur. Dans ce même pixel, trois événements peuvent être identifiés successivement:- ladonnant naissance aux deux états deNo (via un produit de réaction),- la désintégration de l'état isomérique deNo (via une bouffée d'électrons),- la fission de l'état fondamental deNo (via un produit de fission).Les chercheurs en déduisent la durée dede l'état fondamental deNo (3,8 ± 0,3 μs) et celle, plus longue, de son état isomérique (34,9μs).Cette "anomalie" suggère que l'existence de l'état isomérique oppose un obstacle à la fission de l'état fondamental deNo, contribuant ainsi à la stabilité du noyau. Ce phénomène a également des conséquences importantes pour les modèles de structurevisant à déterminer les limites de l'îlot de stabilité des éléments super-lourds.Où se termine le tableau périodique ? Les physiciens ne le savent pas encore mais pourraient bien apporter prochainement une réponse à cette question...