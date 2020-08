FAIR: l'injecteur du linac à protons développé à Saclay est prêt à être livré

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique...)



(c)J. Hosan/GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

Cyclotron (Le cyclotron est un type d’accélérateur circulaire inventé par Ernest Orlando Lawrence en 1931. Dans un cyclotron, les particules placées dans un champ magnétique suivent une trajectoire en forme de spirale et sont...)

injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être...)

injecteur (Un injecteur est un élément de moteur permettant l'apport du carburant dans la chambre de combustion.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

proton (Le proton est une particule subatomique portant une charge électrique élémentaire positive.)

Fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état liquide. Pour un corps pur, c’est-à-dire pour une substance constituée de molécules toutes identiques, la fusion s'effectue à température...)

Irradiation (En physique nucléaire, l'irradiation désigne l'action d'exposer (volontairement ou accidentellement) un organisme, une substance, d'un corps à un flux de...)

tunnel (Un tunnel est une galerie souterraine livrant passage à une voie de communication (chemin de fer, canal, route, chemin piétonnier). Sont apparentés aux tunnels par leur mode de construction les grands ouvrages...)

physique nucléaire (La physique nucléaire est la description et l'étude du principal constituant de l'atome : le noyau atomique. On peut distinguer :)

plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées (d'ions et d'électrons). Le plasma quark-gluon est un plasma qui constituerait les grandes étoiles à neutrons avant qu'elles ne...)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions. On l'appelle aussi parfois physique des...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens...)

physique des plasmas (La physique des plasmas est la branche de la physique qui étudie les propriétés, la dynamique et les applications des plasmas. Un plasma est une phase de la matière constituée de particules chargées,...)

biophysique (La biophysique est une discipline à l'interface de la physique et la biologie où les outils d'observations des phénomènes physiques sont appliqués aux...)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps...)

science des matériaux (La science des matériaux repose sur la relation entre les propriétés, la morphologie structurale et la mise en œuvre des matériaux qui constituent les objets qui nous entourent (métaux, polymères,...)

Références:

ion (Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. Le terme vient de l'anglais, à partir de l'adjectif grec ἰόν (ion), se traduisant par « allant, qui va ».)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

L'injecteur de l'accélérateur linéaire à protons de FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) a passé avec succès les tests de recette à Saclay. Il est désormais prêt à être expédié à GSI Darmstadt (Allemagne) où l'installation internationale desur les antiprotons et les ions lourds est en construction.L'Irfu est responsable de la fourniture des équipements depuis la source ECR (ElectronResonance) de protons jusqu'à l'dans le premier élément de l'accélérateur linéaire (linac) de protons - une cavité quadrupolaire radiofréquence ou RFQ. Cetappeléde protons a produit à Saclay un faisceau de protons d'une intensité de 120 mA en fin de ligne basseavec une émittance compatible avec l'acceptance du RFQ.Fin 2017, la source de protons était équipée dans sa configuration finale à Saclay. En 2019, la ligne "basse énergie" reliant la source au cône d'entrée du RFQ était opérationnelle. Pendant deux ans, l'équipe de l'Irfu a réalisé l'ensemble des mesures expérimentales permettant de qualifier l'ensemble et de garantir les caractéristiques du faisceau de protons à l'entrée du RFQ. Non seulement les objectifs ont été atteints mais les résultats sont meilleurs que les spécifications requises.Depuis le début de la collaboration entre l'Irfu et GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH) en 2009, les équipes de l'Irfu ont démontré au fil des années leur capacité à concevoir, réaliser et faire fonctionner un injecteurhaute intensité selon les spécifications demandées, avec en particulier le développement d'Iphi (Injecteur de protons à haute intensité) et des injecteurs d'Ifmif (InternationalMaterialsFacility) et de Spiral2 (au Ganil à Caen).Complémentaire de Spiral2 (Ganil) et des expériences Alice et LHCb au LHC (Cern), FAIR comprend deux synchrotrons supraconducteurs d'une circonférence de 1100 mètres, construits l'un sur l'autre dans le même, qui fourniront différents faisceaux d'ions légers et lourds. Un dispositif adjacent d'anneaux de stockage, de cibles de production et de séparateurs fournira des faisceaux d'antiprotons et des faisceaux radioactifs secondaires.À compter de 2022, ces faisceaux de qualité et d'intensités inégalées serviront la recherche en(ions superlourds, explosions d'étoiles,de quarks et de gluons, etc.) et en, laatomique et la(étoiles, etc.), laet la(oncologie, etc.) et la(membranes, etc).