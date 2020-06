Faire face aux canicules à Paris sans climatisation ?

Températures à 4h du matin, après 9 jours d'une canicule (La canicule est une période de très forte chaleur durant l'été. Même s'il n'existe pas de définition officielle, on considère qu'il y a canicule quand, dans un secteur donné, la...) thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et des transferts de...)

© Vincent Viguié et al 2020



Impact des mesures d'adaptation (voir ci-dessus) sur la température nocturne lors d'une canicule. Ces mesures permettent d'abaisser la température de plusieurs degrés (jusqu'à 4,2 °C) par rapport à la climatisation seule.

© Vincent Viguié et al 2020

Les canicules, qui vont devenir de plus en plus fréquentes et intenses, constituent une menace pour le bien-être et la santé des personnes. Pourra-t-on s'y adapter sans recourir massivement à la climatisation, qui par son importante consommation d'peut mettre en péril nos efforts de réduction des émissions de? Dans le cas de l'Île-de-France, cela sera difficile, selon une équipede l'École des Ponts ParisTech, du, deet du CSTB.Cependant, la végétalisation des villes, une meilleure isolation des bâtiments, la mise en place de toitures réfléchissantes, et unraisonné de lapourraient permettre de réduire presque de moitié lad'énergie nécessaire à celle-ci, comme le montrent leurs résultats publiés le 2 juillet 2020 dansEarly adaptation to heat waves and future reduction of air-conditioning energy use inVincent Viguié, Aude Lemonsu, Stéphane Hallegatte Anne-Lise Beaulant, Colette Marchadier, Valery Masson, Grégoire Pigeon et Jean-Luc Salagnac., 2 juillet 2020. DOI: 10.1088/1748-9326/ab6a24