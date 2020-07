Une gigantesque tache sombre observée au-dessus de l'Asie le 21 juin 2020

L'éclipse solaire du 21 juin 2020 observée depuis la Station spatiale internationale.

Evolution animée de l'éclipse du Soleil du 21 juin 2020.

Le 21 juin 2020, alors que la Station spatiale internationale (ISS) orbitait au-dessus du Kazakhstan et de la Chine, une caméra externe haute définition a capturé cette image de l'éclipse solaire recouvrant une partie du continent asiatique. L'était visible à travers de larges sections de l', du Moyen-Orient et de l'. Au premier plan à gauche, se trouve lede transfert H-II-9 de la, l'japonaise.Il s'agissait d'une éclipse annulaire, lene recouvrant pas totalement le disque solaire, réduisant ce dernier en un très fin anneau de. Commençant en Afrique de l'Est, cette éclipse a traversé lede la péninsule Arabo-persique, puis le Pakistan, ensuite l'Himalaya pour continuer en Chine, puis est passée parpour finir sadans l'. L'image ci-dessous représente unede lade l'projeté de lasur laterrestre.