Hubble photographie la "Lame du Couteau"

Crédit: ESA / Hubble & NASA, R. de Jong; Remerciements: Judy Schmidt (Geckzilla)

La galaxie connue sous le nom NGC 5907 s'étend à travers cette image. Apparaissant comme une ligne allongée d'étoiles et de poussière noire, la galaxie est classée en tant que galaxie spirale tout comme notre propre Voie Lactée. Dans cette nouvelle image dude laet de l''ESA, nous ne voyons pas les bras encar laestdepuis la tranche. C'est pour cette raison que NGC 5907 est également connue sous le nom de galaxie "Knife Edge", ce qui veut littéralement dire "Lame du".La galaxie Knife Edge est située à environ 50 millions d'années-lumière de la, dans ladu Dragon. Bien qu'ils ne soient pas visibles sur cette image, desd'étoiles s'étendent dans l'espace en de grandes boucles arquées, encerclant la galaxie. On pense qu'ils sont les restes d'une petite, déchirée par la galaxie Knife Edge et fusionnée avec cette dernière il y a plus de 4 milliards d'années. Ces flux d'étoiles sont visibles dans la photographie d'archive ci-dessous, prise en vue plus large que celle de Hubble.