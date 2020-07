L'impressionnant champ magnétique d'une galaxie spirale imagé pour la première fois

galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la suite de deux autres...)

spirale (En mathématiques, une spirale est une courbe qui commence en un point central puis s'en éloigne de plus en plus, en même temps qu'elle tourne autour.)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la hauteur perçue est haute et inversement....)

Voie Lactée (La Voie lactée (appelée aussi « notre galaxie », ou parfois simplement « la Galaxie », avec une majuscule) est le nom de la galaxie dans laquelle se situent le Système...)

constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation les relie par des lignes imaginaires, traçant ainsi une figure sur la voûte...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une intensité et d'une direction, définie en tout point de...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet — discus en latin.)

galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire et contenant parfois un trou noir supermassif en...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou...)

dynamo (Abréviation de dynamoélectrique, dynamo désigne une machine à courant continu fonctionnant en générateur électrique. Elle a été inventée en Belgique en 1869 par Zénobe Gramme. La dynamo repose sur un...)

plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées (d'ions et d'électrons). Le plasma quark-gluon est un plasma qui constituerait les...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et...)



© Image composite par Yelena Stein du Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS, Observatoire astronomique (Un observatoire astronomique est un lieu destiné à l'observation astronomique. Les laboratoires modernes sont largement dotés d'instruments scientifiques; d'abord mécaniques (quadrant, astrolabe, etc.) puis optiques (lunette,...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un récepteur, appelé cône M, dont la...)

radiotélescope (Un radiotélescope est un télescope spécifique utilisé en radioastronomie pour capter les ondes radioélectriques émises par les astres. Ces ondes...)

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on...)

logiciel (En informatique, un logiciel est un ensemble d'informations relatives à des traitements effectués automatiquement par un appareil informatique. Y sont inclus les instructions de traitement, regroupées sous forme...)

fourni (Les Foúrnoi Korséon (Grec: Φούρνοι Κορσέων) appelés plus communément Fourni, sont un archipel de petites îles...)

En savoir plus:

Transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la route, le canal ..). Par assimilation, des actions de déplacements...)

Cet article vous a plus ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Si l'on conçoit difficilement des champs magnétiques s'étendant à l'échelle d'une galaxie comme notre Voie Lactée, une image obtenue récemment de la galaxie NGC 4217 devrait nous faire changer d'avis.La galaxie NGC 4217 est unedes étoiles, similaire à laet située à 67 millions d'années-lumière dans lade la Grande Ourse. Une image obtenue par l'Observatoire National de Kitt Peak (Arizona, USA), dans le cadre du Sloan Digital Sky Survey, montre l'étendue impressionnante de son. Les lignes demagnétique s'étendent en effet jusqu'à 22500 années-lumière dude laLes scientifiques savent que les champs magnétiques jouent un rôle important dans de nombreux processus, comme la formation d'étoiles, au sein des galaxies. Cependant, on ne comprend pas encore parfaitement comment de tels champs magnétiques sont produits et entretenus. L'explication communément avancée, nomméede la, suggère que les champs magnétiques sont générés par le mouvement deau sein du disque de la galaxie. Les astronomes ne peuvent encore que spéculer sur ce qui peut provoquer les grandes extensions verticales vues dans cette image, et espèrent que de nouvelleset analyses permettront de répondre aux questions encore en suspens.L'image ci-dessus est issue des données radio VLA de Yelena Stein et Ralf-Juergen Dettmar (Université de la Ruhr à Bochum). Les observations font partie duContinuum HAlos in Nearby Galaxies -- an EVLA Survey (CHANG-ES) piloté par Judith Irwin (Université Queen's, Canada). Les données dans le visible viennent du Sloan Digital Sky Survey. Les données enionisé (rouge) viennent du téléscope de 0.9m du Kitt Peak National Observatory, collectées par Richard J. Rand (Université du Nouveau Mexique). Les lignes de champ magnétique, en, sont révélées par les observations duKarl G. Jansky Very Large Array (VLA) de la NationalFoundation (NSF). Lepour le tracé des lignes de champ magnétique est une adaptation de Y. Stein du code Linear Integral Convolutionpar Arpad Miskolczi (Université de la Ruhr à Bochum).Stein Y. et al., 2020, A&A, "CHANG-ES XXI.processes and the X-shaped magnetic field of NGC 4217: off-center superbubble structure" https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202037675