INCL, une clé pour décrypter l'histoire des météorites



La Caille est la plus grosse météorite française. Illustration: WikipédiaCommons

Modèle pour décrypter l'histoire des météorites

Déchiffrement par combinaisons calcul-mesure



Figure 1: Section efficace de production de 53Mn par les réactions p+ natNi et n+natNi. Les points expérimentaux ne concernent que la réaction p+natNi.

Intérêt de l'utilisation d'INCL

Corrélations isotopiques

Figure 2: Taux de production du 53Mn en fonction du taux de production du 36Cl dans des météorites ferreuses. Les lignes pointillées donnent les résultats de calcul à l'intérieur d'une météorite de rayon pré-atmosphérique allant de 5 cm à 120 cm, ainsi que les 2 m en surface d'un objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être...)

Conclusion

Références:

Les météorites sont bombardées tout au long de leur voyage par le rayonnement cosmique. Cette irradiation est un formidable révélateur de leur, à condition bien sûr de savoir la décrypter. L'ducosmique avec les noyaux atomiques constituant lava produire des isotopes dits cosmogéniques, très souvent radioactifs. Des mesures d'activités, une fois la météorite trouvée sur, associées à un modèle peuvent permettre de remonter à sa taille pré-atmosphérique, à sond'exposition au rayonnement, à son âge terrestre, voire aussi à mieux connaître cede rayonnement cosmique. Ce type de modèle repose sur un ingrédient clé: les sections efficaces élémentaires de production des isotopes. Ces dernières ont pour la première fois été fournies intégralement par le code deINCL développé à l'Irfu dans le cadre d'une étude des météorites ferreuses [1], augmentant ainsi la précision des analyses.Les météorites sont des corps initialement enfouis dans des astéroïdes et qui s'en trouvent éjectés lors de collisions. Au sein de l', la météorite est écrantée du rayonnement cosmique, mais une fois éjectée elle le subitau long de sonjusqu'à son arrivée sur terre, où l', l', la, suivant où elle tombera, la protégeront là encore du rayonnement. Cetteva produired'isotopes, dont les quantités dépendent de nombreux paramètres, comme le rayon pré-atmosphérique de la météorite, la concentration d'éléments à l'origine de l', le flux (φ) de rayons cosmiques, et laque ces deux derniers réagissent entre eux pour former un isotope. Cette probabilité est appeléede production (σ).Pour arriver à tirer le maximum d'informations sur l'histoire des météorites, il faut être capable de mesurer parfois des quantités infimes d'isotopes, nécessitant une préparation délicate des échantillons et des mesures fines. Les flux (φ) sont tirés de notre connaissance du spectre du rayonnement cosmique mesuré, mais aussi de codes de calcul. En effet, ces particules sont, d'une part, ralenties dans la météorite et produisent, d'autre part, des particules secondaires, principalement des neutrons, générant à leur tour des noyaux cosmogéniques. De la même manière, les sections efficaces de production (σ) ont longtemps été tirées de mesures expérimentales. Malheureusement, ces dernières présentent des lacunes. Il faut alors systématiser les interpolations et extrapolations [2] pour couvrir tout le spectre en. En parallèle, ces dernières années, la qualité des codes de réactions'est fortement améliorée, leur permettant maintenant de fournir des sections efficaces σ fiables et en toutdu spectre. Ceci est illustré dans une étude récente [2], démontrant l'utilité des codes de réactions nucléaire dans l'étude des météorites.Par rapport aux autres météorites, celles dites ferreuses présentent deux isotopes intéressants à prendre en compte, leMn et leFe. Ces deux isotopes ont des avantages certains. Tout d'abord, ayant des temps deplus longs que la plupart des autres isotopes, ils sont moins affectés par le temps desur terre. De plus, ils présentent des mécanismes de production simples car peu nombreux. Ainsi, les incertitudes associées aux modèles sont plus faibles. Enfin, les nouvelles techniques expérimentales (procédure dechimique et mesures en(AMS) [1]) permettent de surmonter les difficultés expérimentales (contamination, faible présence, etc.) et d'en mesurer la concentration.Comme mentionné plus haut, nombre d'informations sont contenues dans les taux de production des isotopes cosmogéniques. Leurs études permettent de remonter aux caractéristiques des météorites (taille...), mais également de déduire les phénomènes auxquels elles ont été exposées (collisions...).Parmi les ingrédients nécessaires, les sections efficaces de production des noyaux cosmogéniques restaient entachées parfois de grandes incertitudes dues par exemple aux désaccords entre différents lots de, à une couverture partielle en énergie, ou à des lacunes concernant les particules secondaires. Certains codes de réaction nucléaire peuvent enfin pallier ces défauts, grâce aux conséquentes améliorations apportées ces dernières années. C'est pour cette raison que l'étude présentée ici s'est faite en remplaçant les extrapolations et interpolations des données expérimentales de sections efficaces par les résultats de calcul du code INCL, reconnu comme l'un des meilleurs pour simuler la production de noyaux lorsqu'il est associé au code de désexcitation Abla (cf FM du 30 janvier 2013). La Fig. 1 donne un exemple de la qualité de simulation de la production deMn à partir de l'interaction d'unsur du Ni, mais aussi la régularité sur l'de la gamme en énergie contrairement aux données expérimentales.La mesure de l'duMn a été réalisée sur 46 échantillons. Les comparaisons avec les activités calculées sont très encourageantes. Ainsi, seulement huit échantillons présentent des activités supérieures aux calculs pour des tailles de météorites communément admises. Parmi les autres, citons leexemple de la météorite Grant. Là où les derniers résultats expérimentaux [1] indiquent une activité de 441±45 désintégrations paret par(dpm kg), le modèle utilisant INCL donne une valeur en parfait accord, comprise entre 331 et 478 dpm kgpour un rayon de 40cm environ.En revanche, dans le cas particulier de cette météorite, les activités mesurées et calculées deFe semblent pointer une taille supérieure à 1 m, ce qui n'est pas possible puisque toutes les études, dont la notre avec le 53Mn, concourent à un rayon d'environ 40cm. Une explication est peut-être à rechercher du côté des sections efficaces élémentaires de production duFe. En effet, INCL prédit une prépondérance du canal n+Ni -->Fe, qui ne peut être testée par manque de données. Une surestimation de ce dernier pourrait expliquer la différence modèle/données. Pour l'évaluer, des techniques d'inférences bayésiennes permettant de combiner différentes sources d'information (expériences, modèles) pour accroître les connaissances devraient être mises en place à l'avenir.Les corrélations entre les activités spécifiques de deux isotopes peuvent permettre de tester la cohérence des résultats et d'émettre, sinon, des hypothèses pour expliquer des comportements non prévus par le modèle. Par exemple, l'activité duMn en fonction de celle duCl nous aide à comprendre l'histoire d'exposition des météorites au rayonnement cosmique.La Fig. 2 montre cette corrélation. Si dans 25 cas les calculs et les mesures sont cohérents, 10 cas méritent une explication. Par exemple, il y a cinq météorites (Casas Grandes, Sikhote-Alin, Calico Rock, Schwetz, Trenton) pour qui les mesures individuelles deCl [4] et deMn [1] correspondent à des valeurs calculées pour les tailles les plus courantes, mais pour qui les corrélations sont en dehors des prévisions du modèles. Les conclusions d'autres études sur leCl poussent à penser que c'est l'activité duMn qui est anormalement élevée. Deux explications sont alors possibles: ou des problèmes sont survenus pendant la préparation des échantillons et/ou des mesures AMS, ou l'histoire de l'exposition est complexe. Habituellement, on suppose que la météorite est exposée au rayonnement cosmique en continu entre son éjection de l'astéroïde et son arrivée sur terre. Or elle peut aussi subir une ou des collisions, compliquant de beaucoup l'analyse du lien entre les activités de différents isotopes. Les pertes deexposent ainsi des couches plus profondes, modifiant les taux de production et les corrélations. Si cette explication est recevable pour certaines météorites, malheureusement, elle ne tient pas, par exemple, pour la météorite Calico Rock, à cause d'une trop forte activité duMn. Dans ce cas, INCL permet de conclure qu'il faut se poser la question d'un problème avec la mesure de l'Les mécanismes de production et les durées de vie des isotopesMn etFe sont des observables précieux pour décrypter l'histoire des météorites ferreuses. Les progrès faits dans les techniques de préparation des échantillons et les mesures de spectrométrie de, d'une part, et, d'autre part, dans la modélisation des réactions nucléaires par le code INCL, associé au code Abla, ont permis d'utiliser ces deux isotopes dans une études récentes [1]. Les comparaisons calcul/mesure ont permis de montrer lade la modélisation, d'étudier certaines caractéristiques comme les tailles des météorites de Grant (40cm) et de Twannberg (jusqu'à 10m). Elle permettent aussi de progresser sur l'histoire de certaines météorites, en suggérant des scénarii de collisions, et enfin de faire des analyses critiques sur les méthodes mises en jeu dans l'étude, pointant notamment des échantillons suspects. À l'avenir, les améliorations envisagées d'INCL devraient permettre de mieux reconstruire les histoires individuelles des météorites, au-delà des seules météorites ferreuses.[1] I. Leya et al., Meteoritics & Planetary1-14 (2020).[2] J.-C. David and I. Leya,in Particle and Nuclear Physics 109 (2019) 103711.[3]E. L. et al., Meteoritics & Planetary Science 42:A18 (2007).[4] Smith T. et al., Meteoritics & Planetary Science 52:2241-2257 (2017); Smith T. et al., Meteoritics & Planetary Science 54:2951-2976 (2019).