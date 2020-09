L'incontournable tomographie d'émission par positrons



Plusieurs chercheurs interdisciplinaires collaborent à l'élaboration de scanners, dont le Pr Roger Lecomte de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Photo: UdeS

Qu'est-ce que la tomographie d'émission par positrons ?



La tomographie d'émission par positrons est un procédé d'imagerie médicale usant d'un traceur radioactif, souvent à base de glucose. Photo: Fournie

Des dizaines d'années de savoir-faire



Le Pr Réjean Fontaine cumule plus de 20 ans d'expérience en conception de circuits intégrés, appliqués à la TEP. Photo: UdeS

Le premier scanner développé par le Pr Réjean Fontaine et son équipe a été commercialisé en 2006. Photo: UdeS

Projet titanesque en cours

Un travail interdisciplinaire

Que savez-vous de la tomographie d'émission par(TEP) ? En effet, il s'agit d'une technique importante d'. À l'aide d'un traceur radioactif - le plus commun étant à base de- les scanners àparviennent à détecter diverses anomalies métaboliques.La TEP vise à produire l'image de la façon dont l'organisme transforme ou métabolise un traceur tel le glucose. Si les cellules ou tissus s'y avèrent plus réactifs qu'attendu, il est possible de conclure sur certaines maladies. Par exemple, les cellules cancéreuses requièrent beaucoup de glucose pour se multiplier. Conséquemment, ces dernières capteront davantage le traceur que des cellules dites "normales", donc saines. De ce fait, la méthode a la faculté d'identifier et de localiser les tissus cancéreux.En oncologie et en, les scanners TEP permettent de localiser et de mesurer certaines anomalies neurodégénératives comme lad'Alzheimer (MA): "Pour dépister la MA, le traceur cible uneappelée "tau" ou une autreappelée "beta-amyloïde". LeTEP sert à en mesurer laet à déterminer l'avancement de la maladie", explique Réjean Fontaine, professeur au Département de génie électrique etde la Faculté de génie:"D'undeoncologique, quand les résultats révèlent une abondance de glucose, c'est qu'il existe des tumeurs malignes."Depuis près de 20 ans, le PRéjean Fontaine conçoit des systèmes électroiques et informatiques appliqués à l'imagerie médicale, dont la TEP. Grâce à une collaboration étroite avec le Centre d'imagerie moléculaire de Sherbrooke (CIMS) du CRCHUS, ledu 3IT a contribué à créer une série de scanners avec détecteurs à circuits intégrés, basés sur des photodiodes à avalanche:L'objectif, c'est d'observer le même détail chez laque chez l'humain. Nous allons chercher des résolutions spatiales encore meilleures. Ce but nous a mené à concevoir des machines toujours plus sophistiquées.Au 3IT se trouve le premier scanner élaboré par le PRéjean Fontaine et son équipe: "La conception de cette machine date de 2002 et a été mise en service en 2006. Elle offre 1,3 mm de résolution spatiale", affirme-t-il.Depuis, les nouveaux appareils ont atteint une résolution spatiale de 0,75 mm chez la souris. Les scientifiques continuent de peaufiner ces modèles de "deuxième génération".À l'actuelle, des chercheurs du 3IT et du CIMS travaillent à la conception d'un scanner de précision supérieure, fondé sur les mêmes technologies, mais oeuvrant sur lehumain. Cette étude d'exige d'autant plus de finesse:"Interagir avec les humains demande beaucoup de rigueur. Il faut prioriser la sécurité. Ce sont des scanners de très grande taille", exprime le PRéjean Fontaine.Pour commercialiser le produit, le groupe coopère avec le partenaire Image Research & Technology (IR&T) à même les locaux du 3IT. L'entreprise compte des professionnels et étudiants interdisciplinaires, issus des domaines de la gestion et du droit, entre autres.L'équipe decollabore également avec des experts du CHUS et de l'de Harvard. En fait, Harvard compte une multitude de spécialistes de l'Alzheimer. Les assemblages microélectroniques sont quant à eux réalisés directement au 3IT. Toutes ces expertises combinées font avancer laà pas de géants:"L'apparition de la MA proviendrait d'infimes sous-structures du cerveau, de 1,8 mm. Cela dit, nous développons unequi pourrait atteindre le 1,25 mm", explique le PRéjean Fontaine.Ainsi, la solution technologique saura peut-être identifier la sous-structure d'où naît la maladie d'Alzheimer, un mal qui renferme à cetant de mystère.Les scanners développés au 3IT découlent d'un travail d'équipe gigantesque. Plusieurs expertises les ont menés à bien: la microélectronique, l', laet la, entre autres. Le PRoger Lecomte de la Faculté deet des sciences de lareprésente d'ailleurs l'un des éminents chercheurs à la source de cet accomplissement.