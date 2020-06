L'instrument METIS de l'ELT (Extremely Large Telescope) franchit l'étape de la conception préliminaire

Mosaïque de détecteurs Haxaii2RG (gauche) et détecteur GEOSNAP (droite)

Caractérisation des détecteurs des voies scientifiques L-M-N

Vue CAO du mécanisme du dérotateur de champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

Design et fabrication des cryomécanismes généralistes (ICAR)

Prototype du mécanisme ICAR

Tests de validation de performances des coronographes de type AGPM en bande N

Images de première lumière du banc de test des coronographes de type AGPM bande N pour METIS. La première image est obtenue hors du masque. Les images centrales et à droite sont obtenues en s'approchant du centre du masque, provoquant une atténuation (Perte d'intensité et amplitude d'un signal...) étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus...)

Le 18 Mai dernier, l'ESO a formellement clos la revue de design préliminaire de l'instrument infrarouge thermique ELT METIS. Suite à cet important jalon, l'instrument passe en phase de conception finale qui devrait se terminer avec la revue de conception finale (FDR) en 2022 avant d'entamer lafinale de construction.Au même titre que les instruments HARMONI et MICADO, l'instrument METIS est un instrument ELT de première génération à vocation généraliste qui observera dans les bandes L-M-N de l'(3.5-13 μm). Cet instrument utilisera pleinement la formidable résolution angulaire d'unde 39m de diamètre dont les images seront corrigées de laatmosphérique par de systèmes d'extrême. Il observera latiède (300-3000K) dans divers environnements depuis leet les zones centrales de galaxies actives, des disques proto-planétaires de notredans lesquels des planètes géantes sont entrain de se former, jusqu'aux petits corps éloignés de notreMETIS sera doté d'une résolution angulaire 5 fois supérieure à celle d'instruments identiques sur un télescope de 8m et 6 fois supérieure à celle duJWST observant aux mêmes longueurs d'. En outre, cet instrument bénéficiera aussi d'une sensibilité 25 fois supérieure à celle des instruments actuels, combinée avec des performances uniques en termes de haut contraste par l'utilisation de coronographes à masque de phase de nouvelle génération. Ces performances lui permettront d'être un instrument de choix pour la caractérisation des exo-planètes déjà découvertes.En bande L,M, l'instrument METIS s'appuiera sur des détecteurde télédyne, assemblés en mosaïque de 2*2 détecteurs pour leet d'un détecteur simple pour l'imageur. Lessont des détecteurs de 2000*2000 pixels, chaqueayant 18µm de côté, utilisant laHgCdTe. Le détecteur(télédyne), de technologie semblable sera quant à lui utilisé pour l'en bande N.Le CEA prendra part au programme de caractérisationde l'des détecteurs afin d'en étudier le comportement et les performances selon leurs paramètres de fonctionnement (températures, tensions de polarisations etc). L'optimisation de ces paramètres sera alors mise en oeuvre dans l'instrument METIS pour en garantir les meilleures performances scientifiques.Basé sur l'expérience acquise par l'Irfu sur les mécanismes cryogéniques (VISIR, MIRI, EUCLID ), le mécanisme ICAR sera déployé en 12 exemplaires dans METIS, pour actionner lesde l'imageur, du spectromètre ou du système d'imagerie de l'adaptative.Le mécanisme ICAR a été profondément revu par rapport à celui d'EUCLID pour en réduire drastiquement les coûts de fabrication. Cet objectif est atteint puisque son coût récurrent devrait se situer à 40k€ (gain d'un facteur 2,5 par rapport au mécanisme EUCLID). Un prototype a été construit en 2019 et il fait l'd'unede tests cryogéniques.Afin de limiter au maximum leinstrumental, et tenter d'atteindre la limite dede l'ELT, l'instrument METIS a choisi de positionner son dérotateur* de champ à l'intérieur du cryostat. Le CEA a donc enla conception, la fabrication et les tests du mécanisme du dérotateur, caractérisé par des rotations continues à des vitesses très lentes (0,005°/s à 0,15°/s), avec une précision dede 7 arcsec et fonctionnant à 60K. Ceci constitue une première technologique, puisqu'à ce, aucun instrument n'utilise de dérotateur cryogénique.Fabriqués par l'd'Uppsala sous couvert le l'ULG (Université de Liège), partenaire duMETIS, ces masques sont essentiels et d'une haute importance stratégique pour l'exploitation scientifique de l'instrument METIS et en particulier pour l'étude des exo-planètes. Afin de pouvoir tester ces composants, le CEA a procédé à une mise à niveau de la station de testsinitialement dans lede l'instrument JWST MIRI. Cette station est à présent équipée d'un détecteur haute capacité et de sourcespermettant d'obtenir des images de source ponctuelle avec un rapport signal/bruit de 1000 en 1s conformément aux pré-requis. La première image d'une source ponctuelle éteinte par le coronographe a été obtenue lors de tests préliminaires en mars 2020. Eric Pantin (DAp), Jean-Christophe Barrière (DIS)Le projet METIS a bénéficié, pour ces lots, du soutien financier et technique du CEA-IRFU, du DIM-ACAV, et de l'INSU (CSAA).Le consortium METIS est composé de:(Ecole néerlandaise deenreprésentée par l'Université de Leiden, Pays-Bas),- l'd'astronomie (MPIA, basé à, Allemagne),- l'Université de Cologne (Allemagne),- Centre technologique d'astronomie du Royaume-Uni (UKATC, à Edimbourg, Ecosse, Royaume-Uni),- KULeuven (Belgique),- centre de recherche du CEASaclay (Commissariat à l'atomique et aux énergies, France),- Centre d'et de(CENTRA), Université de Lisbonne, Portugal),- l'ETH Zürich (Suisse),- A* (un partenariat autrichien représenté par l'Université de Vienne,- l'Université d'Innsbruck,- l'Université de Graz,- l'Université de Linz et le RICAM Linz,autrichienne des sciences, Autriche),- l'Université du Michigan à Ann Arbor (États-Unis),- l'Institut d'astronomie et d'astrophysique Academia Sinica à Taipei (Taiwan)- et l'Université de Liège (Belgique),- avec des contributions de l'ESO.