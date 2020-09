LED organiques: une molécule oubliée se révèle utile

Différentes versions de la molécule donnent différentes couleurs. © C. Cabanetos

Délaissées depuis des décennies, certaines molécules sont pourtant susceptibles de trouver de nouvelles applications quand on ne s'y attend plus. Des chercheurs de MOLTECH Anjou (CNRS/Université d'Angers), du LCH (CNRS/ENS Lyon/Université Claude Bernard), de l'ISCR (CNRS/INSA Rennes/ENSC Rennes/Univ. Rennes 1) et de l'de Calgary (Canada) ont ainsi découvert que le benzothioxanthène imide (BTXI), historiquement utilisé pour lades textiles, pouvait être un sérieux candidat pour la fabrication de LED organiques. Selon ces travaux, qui font la couverture de la revue, le BTXI offre une synthèse simplifiée, donc moins coûteuse, des variations de couleurs contrôlées par des modifications chimiques simples et une solubilité lui permettant d'être facilement étalé sur différents supports, sous forme d'encre.Synthétisé dans les années 70, le benzothioxanthène imide (BTXI) a principalement été employé commedans l'entreprise du textile puis, anecdotiquement, commefluorescente pour les applications biomédicales. Contrairement à d'autres composés appartenant à la famille des rylènes, le BTXI n'avait jusqu'à peu jamais été utilisé pour la réalisation de dispositifs optoélectroniques. Dans ce, des chercheurs de l'des sciences et technologies moléculaires d'Angers (MOLTECH Anjou, CNRS/Université d'Angers), en collaboration avec des chercheurs du Laboratoire de(LCH, CNRS/ENS Lyon/Université Claude Bernard), de l'Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR, CNRS/INSA Rennes/ENSC Rennes/Univ. Rennes 1) et de l'université de Calgary (Canada) se sontcompte que le BTXI permettait de fabriquer, en peu d'étapes et à moindre coût, des LED organiques réalisées par voie humide. Cette méthode de dépôt sert, entre autres, à concevoir des dispositifs de grands formats utiles pour la signalisation routière ou les panneaux publicitaires lumineux.Les chercheurs avaient déjà montré, deux ans auparavant, l'intérêt de cette molécule pour le photovoltaïque. Souhaitant explorer davantage de possibilités, et toujours dans un souci de simplicité, les chercheurs ont dimerisé la molécule, c'est-à-dire ont assemblé deux en une seule, et, grâce à de subtiles modifications chimiques, obtenu trois nouvelles molécules tridimensionnelles. Ces dernières ont pu être employées pour des LED organiques révélant des couleurs émises allant dulégèrement bleuté à l'orange. Ces colorants bon marché, produits en grandes quantités, offrent l'avantage d'être très solubles, facilitant ainsi leur utilisation sous forme d'encre pour des dépôts en voie humide et leur potentielle industrialisation. Les chercheurs continuent d'explorer les propriétés du BTXI, en quête de nouvelles applications et couleurs.José María Andrés Castán, Clément Dalinot, Sergey Dayneko, Laura Abad Galan, Pablo Simón Marqués, Olivier Alévêque, Magali Allain, Olivier Maury, Ludovic Favereau, Philippe Blanchard, Gregory C. Welch and Clément Cabanetos., 2020,Article.- Clément Cabanetos -en- MOLTECH Anjou - clement.cabanetos at univ-angers.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut de chimie du- inc.communication at cnrs.fr