LHC: une production spectaculaire simultanée de quarks top

Détecteur ATLAS. Illustration/CERN

En s'appuyant sur les données recueillies au LHC entre 2016 et 2018, un groupe de la collaboration Atlas coordonné par l'Irfu a mis en évidence pour la première fois la production simultanée de quatre quarks top à partir de collisions de protons. Ce phénomène spectaculaire - qui produit un état final deinégalée - permettra bientôt de tester des modèles de "nouvelle".Letop est la particule la plusdu modèle standard de laet de ce fait, il se couple fortement auet, éventuellement, à des particules hypothétiques prédites par des modèles avancés. La production de quatre quarks top (4t) prévue par le modèle standard apparaît donc comme unepertinente pour explorer la possibilité d'une nouvelle physique. De nombreux modèle prévoient en effet unede production de 4t plus grande que celle du modèle standard.Près de 4000 fois plus rare que la production d'unde Higgs, l'état final à 4t ne se laisse pas facilement débusquer. Sa signature dans le détecteur est très diversifiée et complexe si bien que seuls ont été sélectionnés les "états finals leptoniques" (incluant des muons ou des électrons), plus faciles à distinguer duque les événements ne contenant que des gerbes hadroniques composée de quarks et de gluons (jets). Les états recherchés ne représentent que 12 % des événements 4t possibles.Pour extraire lesutiles, les chercheurs ont déterminé les bruits de fond à l'aide de simulation Monte Carlo incluant les meilleures prédictions théoriques actuelles et ils ont développé une technique d'pour sépareret. Pour les bruits de fond les plus "compliqués", ils ont aussi utilisé directement les données en plus des meilleures simulations.À partir des collisions de protons à 13 téraélectronvolts (10eV) du LHC entre 2016 et 2018, ils ont mesuré une section efficace de production de 4t de 24femtobarns (ou fb =10), qui est à cecompatible avec la valeur prévue par le modèle standard (12 fb à 20 % près). La signification(4,3 écarts standard) de ce résultat est en effet encore insuffisante pour accéder au statut d'(5 écarts standard, soit un niveau de confiance de 99,99994 %). La prochainedu LHC à hautepermettra d'accumuler assez de données (300 fbau lieu de 139 fbaujourd'hui, avec 1 fb= 10) pour atteindre ce niveau de précision et éprouver la validité du modèle standard.