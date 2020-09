Une lumière blanche pure et stable grâce à un dysprosium encapsulé



La couleur change selon la configuration de la metallacouronne. © Svetlana Eliseeva

Référence:

Les sources lumineuses blanches actuelles, comme les LEDs, ont tendance à osciller entre différentes variations de teintes, ce qui fausse la perception de l'oeil humain. Cette limitation peut s'avérer très handicapante, voire dangereuse, lors d'opérations chirurgicales ou dans le travail des graphistes et des artistes.Des chercheurs du Centre deMoléculaire d'Orléans (CBM, CNRS) et de l'du Michigan (États-Unis) ont développé un nouveau système, à base d'atomes deet de métallacouronnes, qui donne uneexactement blanche et qui ne varie pas en fonction des conditions d'usure ou de. Dans ces travaux, publiés dans le, le dysprosium a pu être inséré au centre d'uneen forme de couronne, qui renforce la stabilité de la lumière et permet de l'ajuster selon les besoins.Dans les lampes actuelles et les différents systèmes d'éclairage, la lumière blanche provient généralement de lade différentes couleurs émises par plusieurs. Comme chacun d'entre eux comporte un risque de varier un peu, principalement à cause de l'usure ou de changements de température, il est ardu d'obtenir et de conserver unparfaitement pur. Ce standard de blanc, défini en 1931 par la Commission Internationale de l'Éclairage (ou CIE), sert de référence sous laquelle l'oeil humain perçoit les autres couleurs sans qu'elles ne soient faussées. Cela aide par exemple les chirurgiens à mieux utiliser leur expérience des couleurs pour reconnaître certains tissus, organes et anomalies. Si l'éclairage n'est pas toujours le même, leurs perceptions deviennent plus difficilement transposables d'une opération à l'autre car d'infimes nuances seront plus dures à reconnaître.Différents métiers artistiques, comme graphiste ou photographe, apprécient également les sources de lumière fiables. Les atomes de la famille des lanthanides sont d'excellents candidats pour ces applications, car leur structure électronique très stable les rend peu sensibles aux conditions extérieures. Des chercheurs du Centre de Biophysique Moléculaire d'Orléans (CBM, CNRS) et de l'Université du Michigan (États-Unis) ont utilisé un, le dysprosium, pour obtenir uneprécise à partir d'un seul composé, qu'ils peuvent ajuster pour la rendre parfaitement blanche.Pour atteindre ce but, chaquede dysprosium est inséré dans une metallacouronne, une imposante molécule extrêmement rigide. Enchâssé dans cette couronne protectrice, le dysprosium émet en simultané trois longueurs d'dans le domaine visible, dont la combinaison forme différentes teintes du blanc. Les chercheurs ont constaté, en étudiant les échantillons par analyse structurale monocristalline, que les changements de symétriedu dysprosium dans la metallacouronne modifiaient la couleur. Ils ont exploité ce phénomène pour identifier la configuration qui permet au dysprosium de générer un blanc parfait. Comme le dysprosium est la seule source de lumière, il y a moins de paramètres à contrôler pour conserver la même couleur que dans le cas où plusieurs matériaux sont employés en même. La formation de la metallacouronne désirée est elle-même relativement simple et reproductible, car une grande partie se met en place toute seule, par autoassemblage.Svetlana V. Eliseeva, Elvin V. Salerno, Beatriz A. Lopez Bermudez, Stephane Petoud and Vincent L. Pecoraro.. 2020.