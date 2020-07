Et si les mini-Neptunes étaient des planètes océans irradiées ?

Une grande partie des exoplanètes connues aujourd'hui sont des "super-Terres", de 1,3 rayon terrestres, et des "mini-Neptunes", de 2,4 rayons terrestres. Ces dernières, moins denses, ont pendant longtemps été considérées comme des planètes gazeuses, constituées d'et d'Des scientifiques du Laboratoire d'de Marseille (CNRS/Aix-Marseille Université/Cnes) ont exploré une nouvelle piste selon laquelle la faibledes mini-Neptunes pourrait s'expliquer simplement par la présence d'une épaisse couche d'soumise à un intenseen raison de l'émanant de leurhôte. Ces résultats, qui viennent d'être présentés dansdémontrent que les mini-Neptunes pourraient être des super-Terres au coeur rocheux, entourées d'eau à l'état supercritique. Ils suggèrent que ces deux types d'exoplanètes se formeraient de manière similaire.Une autre étude publiée récemment danset impliquant principalement en France des scientifiques duet de l', s'est elle intéressée à l'influence de l'irradiationsur le rayon de planètes auxsemblables à celles de laet contenant de l'eau. Selon leurs travaux, la taille des atmosphères de ces planètes gonfle considérablement lorsqu'elles sont soumises à un fort effet de, allant dans le mêmeque l'étude sur les mini-Neptunes.De futurespermettront de vérifier ces nouvelles pistes ouvertes par les scientifiques français, qui apportent des contributions majeures dans le domaine des exoplanètes.Irradiated Ocean Planets Bridge Super-Earth and Sub-Neptune Populations.Mousis, Olivier; Deleuil Magali; Aguichine Artyom; Marcq Emmanuel; Naar Joseph; Aguirre Lorena Acuna; Brugger Bastien, and Gonçalves Thomas., le 15 juin 2020, DOI: 10.3847/2041-8213/ab9530.