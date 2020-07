Moduler les propriétés élastiques d'un matériau par des stimuli lumineux

Représentation schématique du métamatériau élastique photosensible adaptable.

© IEMN

La propagation d'une onde élastique dans un métamatériau, fabriqué par impression 3D, peut être modulée en l'éclairant de manière ciblée par un faisceau laser. Ce résultat, obtenu conjointement par l'IEMN, l'École polytechnique de, l'Empa de Dübendorf et l'norvégienne des sciences etde Trondheim, ouvre une voie vers la réalisation de composants adaptables pour ledes ondes élastiques. L'étude est publiée dans la revueLes métamatériaux sont desconçus avec une structuration géométrique particulière, afin d'obtenir des propriétés physiques nouvelles. Ainsi, un métamatériau peut altérer laélastiques de manière à les atténuer sur une certaine gamme de fréquences: le solide fonctionne comme un. Mais cette propriété est figée: pour modifierde fréquences filtrées, il faudra créer un autre métamatériau. Ce manque d'adaptabilité limite les applications pratiques.Des chercheurs de l' IEMN (Institut d'électronique de microélectronique et de, CNRS/Université polytechnique Hauts-de-France/Université de Lille/ Centrale Lille Institut) proposent une solution pour créer des métamériaux adaptables. En collaboration avec l'École polytechnique de Turin, l'Empa de Dübendorf et l'Université norvégienne des sciences et technologie de Trondheim, ils ont fabriqué et testé un métamatériau dans lequel la transmission des ondes élastiques est réglable à l'aide d'un faisceauLes chercheurs ont fabriqué un guide d', enchargé de molécules réactives à la, sous la forme d'une plaque de quelques centimètres surmontée d'une rangée de piliers carrés. L'est obtenu par un procédé d'impression 3D (photopolymérisation). Des ondes sont envoyées dans leà l'aide d'unpiézoélectrique. En illuminant sélectivement les piliers avec un laser bleu, les chercheurs ont montré qu'ils modifiaient les propriétés élastiques du métamatériau, avec pour conséquence l'ou le blocage de certaines plages de fréquences: le composant fonctionne alors comme un filtre, dont le fonctionnement peut être adapté en jouant sur la localisation et la durée de l'illumination par le laser. La transformation du matériau se produit en moins d'une, et est entièrement réversible.Ces résultats sont une première étape vers la réalisation de métamatériaux adaptables pour des filtres, des guides d'ondes, des résonateurs, des interrupteurs, etc., pour les ondes élastiques.Les chercheurs, qui ont mené cette étude dans le cadre dueuropéen FET Open "Boheme", veulent maintenant étudier les propriétés de ce dispositif à plus petite échelle, ce qui devrait permettre d'atteindre desde réaction de l'ordre de la. Des essais à plussont aussi envisagés, dans la perspective d'applications enet pour l'isolation des bâtiments.Tunable photo-responsive elastic metamaterials,AS. Gliozzi, M. Miniaci, A. Chiappone, A. Bergamini, B. Morin, E. Descrovi.Nature Communications 11 (1), 1-8 (2020)