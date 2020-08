La mystérieuse baisse de la luminosité de Bételgeuse expliquée

Un phénomène sans précédent de l'évolution de la luminosité de l'étoile supergéante Bételgeuse, même perceptible même à l'œil nu, a commencé fin 2019. À la mi-février 2020, l'étoile avait perdu plus des deux tiers de son éclat, pour reprendre son apparence normale en avril 2020.Deseffectuées par lemontrent que la diminution mesurée de ladeobservée ces derniersétait très probablement causée par une immenseéjectée,unde poussière qui bloquait laémise par l'astre.Lea observé de ladense se déplaçant dans l'de l'étoile en septembre, octobre et novembre 2019. Puis, en décembre, plusieurs télescopes au sol ont observé l'étoile diminuant de luminosité dans son. "Avec Hubble, nous avons observé leau moment où il quittait la surface de l'étoile puis se déplaçait à travers l'atmosphère, avant que la poussière ne se forme et n'assombrisse l'astre", a déclaré Andrea Dupree, directeur associée du CfA. "Ce matériau était deux à quatre fois plus lumineux que la luminosité normale de l'étoile. Puis, environ un mois plus tard, la partie sud de Bételgeuse s'est obscurcie de façon visible. Nous pensons qu'un nuage sombre résultant de l'éjection détectée par Hubble a pu causer cette."Bételgeuse est une étoile supergéantevieillissante qui a augmenté en taille par une évolution du processus dede son coeur. Par cette évolution de fin de, l'étoile est devenue si grande que si elle remplaçait leau centre de notre, sa surface extérieure s'étendrait au-delà de l'de Jupiter. Bételgeuse est vouée à terminer son existence en, unecataclysmique qui peut intervenir à n'importe quel moment. La proximité de l'étoile (725 années-lumière) rendra cette supernova visible à l'œil nu, même en plein, depuis la Terre