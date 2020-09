Des nanosources de lumière commandées par la polarisation

Illustration du recouvrement spatial entre le champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

- Image du centre: représentation de la nanosource hybride (En génétique, l'hybride est le croisement de deux individus de deux variétés, sous-espèces (croisement intraspécifique),...) anisotrope (L'anisotropie (contraire d'isotropie) est la propriété d'être dépendant de la direction. Quelque chose d'anisotrope pourra présenter différentes caractéristiques selon la direction.) microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La...) polymère (Un polymère (étymologie : du grec pollus, plusieurs, et meros, partie) est un système formé par un ensemble de macromolécules de même nature chimique. Les termes...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

- Image de gauche: nanosystème hybride éclairé avec une polarisation perpendiculaire (En géométrie plane, on dit que deux droites sont perpendiculaires quand elles se coupent en formant un angle droit. Le terme de perpendiculaire vient du latin...)

- Image de droite: nanosystème hybride éclairé avec une polarisation parallèle au milieu actif. La nanosource est activée.

© Dr Tao XU

Grâce à une technique unique de photopolymérisation, un consortium international mené par des chercheurs du L2n a réalisé des nanosources optiques sensibles à la polarisation de la lumière excitatrice. Une voie nouvelle pour le développement de la nanophotonique, publiée dans la revuePour réaliser des sources deintégrables dans des dispositifs nanophotoniques, de nombreuses équipes de chercheurs travaillent sur des nanosources hybrides plasmoniques, basés sur le couplage et les transferts d'entre des nanoparticules métalliques et des émetteurs quantiques (quantum dots). Mais un défi restait à relever: comment rendre ces sources sensibles à lade la lumière incidente, de manière à pouvoir contrôler à distance l'émission de ces nanosources hybrides ?Jusqu'à présent, c'était impossible, car l'on ne parvenait pas à maîtriser la distribution spatiale desdots dans le milieu contenant les nanoparticules métalliques. Or, pour que le dispositif soit sensible à la polarisation de la lumière excitatrice, il faut qu'il soit anisotrope à l'échelle nanométrique. Une équipe du laboratoire Lumière, nanomatériaux, nanotechnologies ( L2n , CNRS/Université dede Troyes), avec un consortium international de laboratoires, a mis auun procédé unique de photopolymérisation qui permet de contrôler la distribution spatiale à cette échelle.Les chercheurs ont créé unephotochimique contenant des émetteurs quantiques (CdSe/CdS/Zn). Par ailleurs, ils ont fabriqué des nanoparticules d'or qui, lorsqu'elles sont éclairées par une lumière incidente, engendrent des sources lumineuses (plasmons de surface) nanométriques. En déposant une goutte de la formulation photochimique sur ces nanoparticules, puis en l'éclairant, il est ainsi possible de déclencher la polymérisation à des endroits contrôlés: la réaction de polymérisation est amorcée localement par le champ plasmonique des nanoparticules métalliques, permettant de piéger avec une précision nanométrique les émetteurs sur des sites stratégiques des particules, de façon anisotrope.En réalisant plusieurs nano-émetteurs par ce procédé, les chercheurs ont montré que la photoluminescence obtenue dépendait fortement de la polarisation de la lumière incidente. Plusieurs régimes d'émission de lumière peuvent ainsi être commandés en modifiant la polarisation incidente.En réduisant la concentration de quantum dots dans la formulation photochimique, les chercheurs sont parvenus à en piéger un seul aud'une nanoparticule d'or, faisant ainsi ladu premier commutateurunique commandé par la direction de la lumière incidente, ce qui répond à un fort enjeu pour le développement de la nanophotonique.Les chercheurs ont travaillé avec des nanoparticules d'or de forme cubique, mais aussi avec des nano disques. Ils explorent maintenant diverses formes de nanoparticules (bâtonnets, triangles...), et différents types de nanoémetteurs. L'objectif à terme est de disposer de nanosources de lumière ajustables en fonction des applications visées.D. Ge, S. Marguet, A. Issa, S. Jradi, T. Hoa Nguyen, M. Nahra, J. Béal, R. Deturche, H. Chen, S. Blaize, J. Plain, C. Fiorini, L. Douillard, O. Soppera, X. Quyen Dinh, C. Dang, X. Yang, T. Xu, B. Wei, X. Wei, C.& R. Bachelot.(2020) 11:3414.