Un nouveau concept de fabrication de nano-matériaux hybrides par auto-assemblage

Référence:

Contacts:

Une nouvelle voie de synthèse de nanomatériaux hybrides vient d'être découverte: une méthode où les deux composants, nanoparticules métalliques de platine et polymères peptidiques, s'auto-assemblent spontanément comme deux briques de construction de même importance. Cemené par des chercheurs du Laboratoire deetdes nano-objets (CNRS/INSA/Université de Toulouse) et du Laboratoire de chimie des polymères organiques (CNRS/INP/Université de Bordeaux) est paru dans. Ces travaux, qui ont nécessité les expertises de cinq laboratoirespour la caractérisation de ces superstructures, apportent la preuved'un concept nouveau d'interactions pour structurer des objets à l'échelle du nanomètre.Les nanomatériaux hybrides (organique-inorganique) connaissent un intérêt croissant avec le développement de nouvelles méthodes de synthèse et la finesse des outils d'analyse de résolutions spatiales. Classiquement, ces nanocomposites sont fabriqués à partir d'une matricepré-assemblée sur laquelle viennent se positionner des nanoparticules métalliques. Cette approche, souvent facile à mettre en oeuvre, peut manquer de précision. Palliant cette limite dude la nanostructuration, de récents travaux pilotés conjointement par le Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (CNRS/INSA/Université de Toulouse) et le Laboratoire de chimie des polymères organiques (CNRS/INP/Université de Bordeaux) viennent de décrire une approche radicalementoù les deux nano-composants organique et inorganique se structurent mutuellement par auto-assemblage spontané.Pour ces travaux, les chercheurs ont associé des briques nanométriques élémentaires étudiées dans leurs laboratoires respectifs: des nanoparticules de platine ultra-petites (d'uncompris entre 1 et 2 nm en comparaison des 20 à 50 nm habituels) et des polymères peptidiques bioinspirés. En adaptant les points d'ancrages chimiques entre les polymères et lades nanoparticules, ils ont pu guider l'auto-assemblage des nano-objets et structurer laà l'échelle nanométrique. Il a été observé que certaines nano-hélices dupeptidique se déploient pour se lier avec les nanoparticules de platine et former une, sorte dede laquelle les hélices peptidiques restantes s'alignent ensuite spontanément, de manière régulière. La superstructure lamellaire ainsi obtenue, extrêmement bien organisée, combine les propriétés physiques de chaque brique de construction. Et les chercheurs, en modulant la nature des polymères, sont parvenus à contrôler l'espace entre les lamelles, une modification structurale clé qui permet de modifier les propriétés électriques de ces nanocomposites.Ces travaux montrent que lafine de l'entre nano-composants organique et inorganique permet de créer deshybrides avancés combinant les propriétés de chaque brique prise de manière isolée. Ils ouvrent aussi un espace devers la découverte potentielle de matériaux aux propriétés encore insoupçonnées.Laboratoire de Chimie de Coordination (CNRS,de Toulouse) ; Instituto de Nanociencia de Aragón (Universidad de Zaragoza) ; Plateforme deÉlectronique Intégrative, Centre deIntégrative (CNRS, Université de Toulouse) ; Laboratoire de Génie Chimique, Fédération Fermat (INP/CNRS/Université de Toulouse) ;Carnot - Centre Inter-universitaire de Recherche et d'des Matériaux (INP/ENSIACET/CNRS/Université de Toulouse).Manai G., Houimel H., Rigoulet M., Gillet A., Fazzini P.F., Ibarra A., Balor S., Roblin P., Esvan J., Coppel Y., Chaudret B., Bonduelle C.,* Tricard S.,* Bidimensional lamellar assembly by coordination of peptidic homopolymers to platinum nanoparticles, Nat. Commun., 11, 2051 ().- Simon Tricard - tricard at insa-toulouse.fr- Colin Bonduelle - LCPO UMR5629 - cbonduelle at enscbp.fr- Marine Charlet-Lambert - Contact INP - inp.com at.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut de chimie du CNRS