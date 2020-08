Observer un objet nanométrique avec une résolution attoseconde

Figure de diffraction créée par la superposition de 3 longueurs d'onde différentes (courbes pointillées)

A gauche: Figure de diffraction issue de l'interaction d'une impulsion laser visible de grande largeur spectrale (Δλ/λ=12%) avec l'échantillon.

Au centre: figure de gauche après traitement de "monochromatisation".

À droite: reconstruction de l'image monochromatisée. En insert, image obtenue au microscope électronique (Un microscope électronique est un type de microscope qui utilise un faisceau de particules d'électrons pour illuminer un échantillon et en créer une image très agrandie. Les microscopes électroniques ont un...)

Au XIXème siècle, obtenir une photographie nécessitait de longs temps de pose, car les pellicules étaient très peu sensibles. Le problème subsiste en photographie moderne: si l'obturateur est trop rapide, trop peu de photons entrent dans l'appareil pour obtenir une bonne image. Ensuite, la résolution ultime de l'image est limitée par les longueurs d'deutilisées (typiquement quelques centaines de nanomètre pour les longueurs d'onde du visible).De plus, pour les durées extrêmemement courtes, une impulsion lumineuse de durée attosecondes (quelques 10s) est nécessairement composée d'un spectre très large en longueurs d'onde, dont labrouille toute figure d'interférences. Ceci rend inefficace les méthodes usuelles de récupération d'image à partir d'algorithmes de résolution de problèmes inverses, bien connus au LIDYL. Tenant compte de ces limites, comment obtenir alors l'image d'unnanométrique avec une résolution attoseconde ?Les chercheurs du LIDYL et duprésentent une méthode originale pour dés-intriquer les contributions spectrales d'une impulsion attoseconde. Des images de très bonne qualité ont pu être reconstituées à partir de cette méthode, ce qui ouvre la voie à uneà résolution nanométrique et attoseconde, accessible à partir des faisceaux de lumière générés par des sources de type Attosecond XFELs ou par génération d'harmoniquesd'ordre élevé (ATTOLAB).L'imagerie sans lentille est une technique dequi s'affranchit des limitations des systèmes de formation d'image traditionnels pour obtenir des résolutions spatiales a priori limitées uniquement par lad'onde duutilisé. Ces techniques reposent sur l'utilisation d'algorithmes itératifs, basés sur l'de Fourier, faisant office de "lentilles virtuelles". Ces algorithmes reconstruisent l'image de l'à partir de la figure derésultant de l'd'une onde spatialement cohérente avec l'objet à étudier. Associée aux sources de rayons X ou extrême(10-100 nm) de nouvelles générations, elle a déjà permis d'obtenir par exemple la structure tridimensionnelle de complexes de protéines qui ne peuvent être cristallisées ou dePermettant l'accès à des courtes longueurs d'onde, ces nouvelles sources de rayonnement délivrent des impulsions de durées ultrabrèves allant jusqu'à quelques dizaines d'attosecondes. Il devient ainsi envisageable d'ajouter aux résolutions spatiales nanométriques unetemporelle avec des résolutions attosecondes. Cette perspective ouvre la voie à de nombreuses études de dynamiques électroniques endu solide, notamment dans le cadre dessur l'électronique du futur, telle que la spintronique attoseconde par laser ou bien l'optoélectronique pétahertz . Cependant, pour élucider les mécanismes en jeu il est nécessaire de suivre spatialement les dynamiques électroniques, ce qui reste hors d'accès par les techniques actuelles.Les techniques d'imagerie par diffraction cohérente sont usuellement applicables pour un éclairement par une onde lumineuse. Comme laspectrale d'une impulsion est inversement proportionnelle à sa durée, elle excède les 10% pour les impulsions attosecondes actuelles, dans le domaine de l'extrême ultraviolet. Dans de telles conditions, les algorithmes de reconstruction d'images pardedeviennent inopérants. En effet, la figure de diffraction pour un large domaine spectral peut être vu comme la superposition incohérente des figures de diffraction monochromatiques créées par chacune des composantes de l'impulsion lumineuse. Comme illustré figure 1 dans le cadre de la diffraction par deux fentes parallèles, les franges d'interférences apparaissent brouillées.Les travaux dede Julius Huijts au LIDYL se sont focalisés sur la mise aud'un algorithme qui permet de monochromatiser la figure de diffraction. Cette étape a permis d'obtenir une figure de diffraction monochromatique d'une qualité exceptionnelle (fig. 2). L'efficacité de l'algorithme a été démontrée expérimentalement sur une source laser dans le domaine visible et dans le domaine des rayons X sur la ligne Nanoscopium du synchrotron Soleil, avec dans les deux cas une largeur spectrale Δλ/λ de 12%. La résolution spatiale de l'image reconstruite est même légèrement meilleure dans le cas de l'illumination large bande, sans doute grâce aux propriétés de suppression dude l'algorithme de monochromatisation.Ce nouvel algorithme, facile à implémenter car se présentant simplement comme une étape intermédiaire entre l'des figures de diffraction et les algorithmes de recouvrement de phase traditionnels, ouvre ainsi la voie à l'imagerie nanométrique attoseconde, et par conséquent à l'étude de transitions de phase ultrarapides au sein des. En outre, il doit permettre de diminuer d'un ordre de grandeur lesd'acquisition en imageriesur synchrotron, en tirant profit de la grande largeur spectrale des faisceaux blancs pour augmenter ledesans perte de résolution spatiale.[1] Broadbanddiffraction for single-shot attosecond imaging.J. Huijts, S. Fernandez, D. Gauthier, M. Kholodtsova, A. Maghraoui, K. Medjoubi, A. Somogyi, W. Boutu, and H. Merdji, arXiv:1909.11345v2 [physics.optics] 26 Sep 2019 [2] "Imagerie par diffraction cohérente des rayons X en largeet développements vers une sourceau keV pompée par laser moyen-infrarouge à haut taux de répétition", Thèse Julius Huitjs (2019) Contacts CEA: Willem Boutu Groupe Atto du LIDYL , CEA,Paris-Saclay, CEA Saclay, Gif-sur-Yvette, France NanoSCOPIUM beamline at Synchrotron Soleil , BP 48, Saint Aubin, Gif-sur-Yvette, France.