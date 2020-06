Des paysages chimiques insoupçonnés dans les milieux poreux

Les écoulements fluides à travers un milieu poreux conditionnent le transport, le mélange et la réaction de la matière inerte et vivante dans de nombreux systèmes naturels (aquifères, roches fracturées, sols) et industriels (réacteurs, batteries, piles à combustible). Aujourd'hui, la grande majorité des modèles dedans ces milieux hétérogènes reposent sur une hypothèse d'homogénéité des paysages physico-chimiques (e.g. la distribution spatio-temporelle des éléments) en dessous de l'échelle caractéristique définie par la taille des pores, qui justifie l'd'undeeffectif. Cependant, cette approchemène à d'importantes erreurs dans la prédiction de processus chimiques et biologiques, attribuées à lade gradients de concentration aux micro-échelles. Jusqu'à aujourd'hui, l'originede ces gradients était restée largement inconnue.Grâce à des expériences menées en laboratoire à l'Observatoire des sciences de l'de Rennes, une équipe de chercheurs de Géosciences Rennes et du RMIT (Australie) a pu observer pour la première fois les structures formées à micro-échelle par le mélange de deux fluides dans un empilement aléatoire de billes, l'archétype du milieu poreux. Ces images originales mettent en évidence un mécanismede mélange dit "chaotique" qui repose sur l'étirement et le repliement exponentiel des interfaces de contact entre les fluides. Ce processus permet de maintenir des gradients de concentration importants bien en dessous de l'échelle des pores. Fait troublant, ces images ont révélé que ces dynamiques chaotiques étaient entièrement contrôlées par les zones de contact entre les billes, offrant un cadre simple à une quantification du mélange par ladu milieu poreux.En repoussant les limites du paradigme actuel, ces résultats démontrent les potentialités d'une nouvelle génération de modèles de transport réactif reposant sur la physique du mélange aux micro-échelles et ouvrent de nouvelles voies dans la compréhension du fonctionnement des milieux poreux naturels et artificiels.Joris Heyman, Daniel R. Lester, Régis Turuban, Yves Méheust, Tanguy Le Borgne. Stretching and folding sustain microscale chemical gradients in porous media. Proceedings of the National Academy of Sciences May 2020, 202002858; DOI: 10.1073/pnas.2002858117.Joris Heyman - Géosciences Rennes/OSUR