Prédire la radioactivité induite dans les accélérateurs médicaux



Le CEA-List, institut de CEA Tech, a établi une cartographie précise des pièces présentant une radioactivité induite dans les accélérateurs de particules médicaux, en vue de leur démantèlement.Alors qu'unimportant d'accélérateurs de particules utilisés en milieu médical pour le traitement de cancers arrivent en fin de, se pose la question de leur démantèlement. En effet, certains composants de ces équipements decomplexe sont devenus radioactifs suite à leurpar les faisceaux accélérés et les particules secondaires générées par leuravec les. Mais lesquels ? Quelles sont les espèces radioactives présentes et en quelles quantités ? L'ANDRA*, qui n'a encore jamais eu à traiter ce type de cas, a fait appel au CEA-List pour y voir plus clair.Se fondant sur lesgéométriques de l'accélérateur deVarian de la plate-forme DOSEO et sur des méthodes de simulation Monte-Carlo qu'ilparfaitement, le Laboratoire National(LNHB) a simulé le fonctionnement d'un accélérateur médical et ses conséquences sur les différentes pièces de l'équipement. Il a ainsi pu cartographier l'induite dans les différentes pièces qui le composent et les classer selon le type de rayons émis (bêta ou gamma).Ces données permettront à l'ANDRA d'assurer une gestion appropriée des déchets issus du démantèlement des accélérateurs médicaux. Grâce à ces travaux précurseurs dans le domaine, le CEA-List se positionne en proposant à la communauté internationale une méthodologie précise et fiable pour l'évacuation de ces déchets radioactifs.* Agence Nationale pour la gestion de Déchets Radioactifs