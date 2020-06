Un premier pas vers des vitres photovoltaïques photochromiques



Crédit: IRIG/CEA

transparence (Un matériau ou un objet est qualifié de transparent lorsqu'il se laisse traverser par la lumière. Cette notion dépend de la longueur d'onde de la lumière : ainsi,...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

automobile (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être...)

colorant (Un colorant est une substance utilisée pour apporter une couleur à un objet à teinter.)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

interdisciplinaire (Un travail interdisciplinaire intègre des concepts provenant de différentes disciplines.)

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la matière, se manifestant par une énergie. L'électricité désigne également la branche de la physique qui étudie les...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est intimement liée...)

soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine...)

formulation (La formulation est une activité industrielle consistant à fabriquer des produits homogènes, stables et possédant des propriétés spécifiques, en mélangeant différentes...)

jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même couleur :)

rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un récepteur,...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel....)

encapsulation (L'encapsulation en général est la notion de mettre une chose dans une autre. En imageant, on peut voir que cette chose est mise dans une capsule. En particulier, on peut retrouver ce terme dans...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)



Les cellules solaires photochromiques passent du jaune pâle à l'orangé, au rouge ou encore au vert foncé sous forte luminosité, augmentant du même temps leur rendement photovoltaïque.

Crédit: IRIG/CEA.

Une équipe du CEA, en collaboration avec l'Université Pablo de Olavide (Séville, Espagne) et l'entreprise suisse Solaronix, a inventé une nouvelle famille de colorants photochromes adaptés au photovoltaïque. Le résultat de ce travail ouvre la voie à des vitrages photovoltaïques dont las'adapte à la, une application intéressante notamment dans le bâtiment ou dans le secteur. Ces résultats ont fait l'd'une publication dansle 8 juin 2020.Les cellules solaires transparentes àont de nombreux atouts à faire valoir - faible coût, haute efficacité (14 %) même sous faible éclairement - mais elles se distinguent surtout de leurs concurrentes par leuret leur transparence qui intéressent les architectes.En proposant des cellules dont la transparence s'adapte à l'ensoleillement, les chercheurs de l'deà Grenoble (Irig), ont réussi à trouver un compromis entre transparence et efficacité de conversion. Comme les lunettes photochromiques, ces cellules s'assombrissent sous fort éclairement pour produire de l'et s'éclaircissent dès que ladudécline.Les chercheurs ont développé des colorants photochromes de différentes couleurs pour intégrer ces cellules du futur. Leuret leur structure ont alors été optimisées afin de concilier photochromisme et effet photovoltaïque. Les cellules solaires photochromiques obtenues passent dupâle à l'orangé, auou encore aufoncé sous forte luminosité, ce qui permet d'augmenter leur rendement photovoltaïque. Une cellule deactive de 14 cma ainsi produit 32,5 mW après coloration.Les premiers résultats en termes de stabilité sont également très encourageants (au moins 50sans, c'est-à-dire sans aucune protection sur la cellule). Il reste donc à optimiser la stabilité de ces cellules et les vitesses de transition entre faible et forte luminosités.Ces travaux, menés dans l'UMR Systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l'et la(SyMMES, CEA-CNRS-UGA) sont soutenus par l'ANR (programme OH-risque) et par une bourse ERC Advanced Grant qui a débuté en septembre 2019.Huaulmé Q, Mwalukuku VM, Joly D, Liotier J, Kervella Y, Maldivi P, Narbey S, Oswald F, Riquelme AJ, Anta JA and Demadrille RPhotochromic dye-sensitized solar cells with light-driven adjustable optical transmission and power conversion efficiency. Nature Energy , 2020.