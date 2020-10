Une première: mesure de la lumière émise par l'exoplanète β Pictoris c

Des chercheurs et chercheuses du CNRS, de l'Observatoire de Paris - PSL, de l'Université Grenoble Alpes, d'Aix-Marseille Université, d'Université de Paris, de l'Université de Lille et leurs partenaires étrangers viennent de détecter pour la première fois laémise par l'β Pictoris c, révélée précédemment grâce aux petites variations qu'elle imprime sur lade l'du même nom. L'estimation très précise de sa position a en effet permis de braquer sur elle l'interféromètre GRAVITY, utilisant simultanément quatre télescopes terrestres au Chili, et ainsi de l'observer directement. Ces résultats sont publiés dans deux articles de la revuele 2 octobre 2020. Depuis août 2019 , nous connaissions son existence, la période de son, et même sa, mais elle échappait encore à notre regard. La présence de β Pictoris c avait été trahie après plus de 10 ans d'observations de son étoile éponyme grâce à une méthode indirecte appelée vitesses radiales: les petits déplacements de l'étoile montrent en effet qu'unepesant l'équivalent de neuf Jupiter se trouve très proche d'elle, à seulement 2,7 unités astronomiques. Tellement proche qu'il n'avait pas encore été possible de l'observer directement, les télescopes classiques étant incapables de la distinguer dude son étoile.Mais en s'appuyant sur l'interféromètre GRAVITY, dont la précision est 100 fois supérieure à celle des télescopes classiques, l'équipe deinternationale a pu capter pour la première fois la lumière émise par β Pictoris c. Cette prouesse n'aurait pu être possible sans les calculs très précis de la position de l'exoplanètede son étoile. En effet, GRAVITY est très sensible, mais sonde vue est lui très réduit. Il était donc nécessaire que l'estimation de la position de β Pictoris c soit précise pour pouvoir braquer les télescopes au bon endroit.C'est la première fois qu'unedirecte d'exoplanète repose sur lesapportées par la méthode des vitesses radiales.Les scientifiques ont donc pu combiner les informations offertes par ces deux techniques: l'une donne la masse et l'autre la. Ces données sont d'un intérêt primordial car la relation exacte entre masse et luminosité des planètes est liée aux mécanismes de leur formation. Ainsi, l'équipe de recherche a pu confirmer que la jeune planète β Pictoris c se refroidit et expulse encore une partie de l'accumulée lors de sa formation.Ces observations obtenues sur une jeune planète permettront de mieux comprendre comment se forment les planètes géantes. Les scientifiques espèrent par ailleurs pouvoir répondre à une nouvelle question soulevée par leur étude: pourquoi β Pictoris c est-elle 6 fois moins lumineuse que sa planète soeur β Pictoris b, alors que leurs masses sont très proches ?Unveiling the beta Pictoris system, coupling high contrast imaging, interferometric, and radial velocity data.A-M Lagrange, le 2 octobre 2020.DOI:10.1051/0004-6361/202038823.Direct confirmation of the radial-velocityβ Pic c.M. Nowak, le 2 octobre 2020.DOI:10.1051/0004-6361/202039039.