Les premières images et mesures de Solar Orbiter dévoilées

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace...)

Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique équipé de bons instruments permettant d'établir des cartes pour la navigation....)

Plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées (d'ions et d'électrons). Le plasma quark-gluon est un plasma qui constituerait les grandes étoiles à...)



Les premières images et mesures de Solar Orbiter dévoilées

Premières mesures de RPW

écoute (Sur un voilier, une écoute est un cordage servant à régler l'angle de la voile par rapport à l'axe longitudinal du voilier et en conséquence l'angle d'incidence du...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification...)

accélérateur de particules (Les accélérateurs de particules sont des instruments qui utilisent des champs électriques et/ou magnétiques pour amener des particules chargées électriquement à des vitesses...)

milieu interplanétaire (Le milieu interplanétaire est la matière diffuse qui constitue l'espace du système solaire et à travers laquelle se déplacent les objets et les véhicules spatiaux.)

Orbiter (Orbiter est un simulateur de vol spatial réaliste, diffusé sous forme de graticiel (mais non open source), pour le système d’exploitation Windows, créé par le Dr Martin Schweiger, professeur à la...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)



Sursaut de type III observé par RPW le 6 mai 2020. Solar Orbiter/RPW Team, ESA

Observer le Soleil en rayons X avec le spectro-imageur STIX

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

éruption solaire (Une éruption solaire est un événement primordial de l'activité du Soleil. Elle se produit à la surface de la photosphère et projette au travers...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments, les lignes polygonales et les cercles sont des courbes.)

rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la nuit des temps par...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état...)



Spectre X détecté par STIX lors de l'éruption du 7 juin 2020. Solar Orbiter/STIX Team/ESA

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La fabrication se faisait jadis soit à la main, soit par...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

Cet article vous a plus ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Lors de sa conférence de presse du 16 juillet 2020, l'Agence spatiale européenne a dévoilé les premières images du Soleil obtenues en EUV (Extreme Ultra-Violet) lors d'un premier passage proche du Soleil de Solar Orbiter. L'ESA y a aussi annoncé que les 10 instruments de lafonctionnent et en a publié les premières mesures.Le laboratoire LESIA de l'- PSL est particulièrement impliqué dans l'expérience RPW (Radio andWaves) et dans une moindre mesure dans l'expérience STIX (Spectrometer/telescope for Imaging X-rays).L'instrument "" les signaux des électrons énergétiques en provenance du. Le Soleil est unefficace. En particulier, lors des éruptions solaires, le Soleil produit des faisceaux d'électrons qui peuvent être injectés dans leet qui peuvent être détectés directement in-situ par l'instrument EPD à bord de Solar, si la connexion magnétique est favorable ou par leradio qu'ils produisent dans le milieu interplanétaire. L'instrument RPW (Radio & Plasma Waves) sur Solar Orbiter peut ainsi écouter les émissions radio produites par les électrons énergétiques (en particulier les sursauts dits de type III).La figure ci-dessous montre un despremiers Type III observés par RPW, le 6 mai 2020. A cette période, Solar Orbiter était déjà situé à la moitié de la distance Soleil-Terre. Le sursaut observé commence vers 09:33 UT, lorsque les électrons énergétiques sont encore dans l'externe du Soleil et s'arrêtent vers 09:47 UT, lorsque les électrons ont parcouru de l'ordre de 40 rayons solaires.STIX détecte les émissions X solaires produites essentiellement lors des éruptions. Bien que l'solaire soit encore faible, l'équipe STIX a eu la chance de détecter une, qui, bien que faible, a permis de tester tous les aspects de fonctionnalité de STIX.La figure ci-dessous représente le spectre X détecté lors de l'éruption et illustre la façon dont celui-ci varie avec leau cours de l'éruption. Lamontre leprovenant de boucles chaudes qui sont des structures magnétiques coronales remplies deporté à 11 millions de degrés pendant l'éruption. La courbe bleue montre le signal produit par les électrons énergétiques accélérés au cours de l'éruption. Ces électrons énergétiques chauffent les couches basses de la couronne qui fournissent laqui ensuite remplissent les boucles coronales.L'directe (par focalisation) est difficile dans le domaine des rayons X, nécessite des télescopes et n'était pas adaptée à une mission telle que Solar Orbiter. Le système d'imagerie de STIX est donc un système indirect basé sur la mesure de 30 visibilités complexes du plan de Fourier. C'est à partir de ces visibilités qu'une image est reconstruite après transmission dessurObtenir une première image correcte nécessite un effort, mathématique important ainsi qu'une excellente calibration instrumentale des différentes visibilités. L'effort est encore en cours. Lorsque le processus de reconstruction d'images aura été validé, les images X de STIX pourront être faites automatiquement.