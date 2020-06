Quand la nature amplifie la dissymétrie

Exemple de catalyse à effet non linéaire hyperpositif. © Bellemin-Laponnaz.

Certaines molécules existent en deux variantes symétriques, mais non superposables: les énantiomères. Malgré ce que l'on pourrait penser, ces deux versions ne sont pas présentes en quantités égales dans la nature, sans que l'on sache ni où ni quand ce déséquilibre est apparu dans l'histoire de laDes chercheurs de l'deetdesde Strasbourg (IPCMS, CNRS/Université de Strasbourg) ont prouvé qu'avec des catalyseurs pourtant enquasiment égal, on pouvait favoriser grandement la formation d'un énantiomère au détriment de son image. Ce n'est pourtant pas le cas avec ce mêmelorsqu'il ne contient qu'une variante symétrique. Ces travaux, publiés dans la revue, montrent donc que la dissymétrie peut s'amplifier uniquement en l'absence d'un déséquilibre fort dans les catalyseurs.La chimie du vivant n'est pas symétrique. Lorsque deux molécules sont l'image miroir l'une de l'autre mais, à l'instar de nos mains, ne se superposent pas, on parle deet chaque composé est appelé l'énantiomère de l'autre. On pourrait penser que ces molécules existent et sont utilisées à parts égales dans la nature, mais, par exemple, les acides aminés sont tous des énantiomères gauches et les sucres des énantiomères droits. De nombreuses interrogations subsistent sur quand et comment la vie a fait ces choix au cours de l'évolution.Pour tenter d'y répondre, certaines théories ont prédit la possibilité d'un effet non linéaire dit hyperpositif, c'est-à-dire où la cohabitation à parts quasi égales de deux catalyseurs sélectionne davantage un énantiomère que s'il n'y avait qu'un seul. Une équipe de l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg (IPCMS, CNRS/Université de Strasbourg) a, pour la première fois, montré que ce cas de figure était effectivement expérimentalementLes chercheurs ont pour cela étudié une réaction de réduction d'aldéhydes, avec l'aide de catalyseurs à base de. Elle n'a pas été choisie pour ses applications potentielles, mais en tant que bonne candidate pour prouver la possibilité d'une catalyse non linéaire hyperpositive. Dans ce système, le catalyseur est présent sous deux formes: unesimple, le monomère, et deux de ces monomères attachés, le dimère. Chacune favorise un énantiomère différent.Le monomère est un catalyseur plus actif que le dimère, pourtant composé de deux fois ce monomère, mais ces concurrents sont en équilibre l'un avec l'autre. Lorsque le catalyseur est presque racémique, c'est-à-dire si les proportions sont presque égales, l'équilibre favorise le monomère, qui est plus efficace que le dimère, ce qui provoque un effet hyperpositif. Les chercheurs vont continuer d'étudier le phénomène pour comprendre comment il se produit dans la nature.Y. Geiger, A. Maisse-François, T. Achard, S. Bellemin-Laponnaz.Hyperpositive nonlinear effects in asymmetric catalysis.(2020),422-426.