Réduire le bruit avec une fenêtre ouverte ?

Dormir, tout en étant rafraîchi par une brise mais sans être dérangé par le bruit extérieur... Ce rêve pourrait un jour se réaliser grâce à une fenêtre capable de bloquer les sons tout en demeurant ouverte.Des chercheurs de Singapour se sont inspirés des casques d'supprimant lepour développer cet appareil, rapporte le New York Times . Des microphones placés à l'extérieur détectent les bruits. Ils sont analysés par unqui détermine lad'à émettre pour les neutraliser et transmet l'information à 24 haut-parleurs situés à l'intérieur, contre laSelon les résultats publiés dans la revue Scientific Reports , l'appareil réduirait de 10 décibels le son entrant. Le système serait particulièrement efficace contre les bruits d'unede 300 à 500 Hz, comme ceux des avions et des transformateurs.Ça reste toutefois un prototype qui est encore loin d'une commercialisation: il ne fonctionne pas très bien contre les voix humaines ni contre les "sons sporadiques", comme un soudain coup de klaxon. Cela nécessiterait des haut-parleurs plus gros, auoù ils bloqueraient lad'. Sans compter que, de l'même des concepteurs, l'installation n'est pas très esthétique.