Un revêtement antireflet s'inspire des yeux de mouches

Agrandissements successifs d'un oeil de mouche. Celui-ci est formé de nombreuses facettes, elles-mêmes recouvertes d'une fine couche composée de protubérances de quelques dizaines de nanomètres de haut. 1 micromètre (Un micromètre (symbole μm) vaut 10-6 = 0, 000 001 mètre.)

© UNIGE/Vladimir Katanaev

Alan Turing à la manoeuvre

Nano-revêtement artificiel

Publication:

Les yeux de nombreux insectes, dont la mouche de vinaigre, sont recouverts d'uneet transparente, constituée de minuscules protubérances aux propriétés antireflets et antiadhésives. Un article à lire dans la revuerévèle les secrets de fabrication de ce nano-revêtement. Les auteurs, issus des(UNIGE) et de Lausanne (UNIL) ainsi que de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ), montrent qu'il n'est formé que de deux ingrédients: uneappelée "rétinine" (, en anglais) et de lacornéenne. Ces deux composés génèrent automatiquement lerégulier de protubérances en jouant les rôles respectifs d'activateur et d'inhibiteur d'un processus de morphogenèse qui a été modélisé dans les années cinquante par leL'équipe pluridisciplinaire a même réussi à reproduire artificiellement le phénomène en mélangeant de la rétinine et de la cire sur différents types de. Très bon marché et basé sur desbiodégradables, le procédé a permis d'obtenir des nano-revêtements ayant une morphologie semblable à celle des insectes et présentant des fonctionnalités antiadhésives ou antireflets qui pourraient avoir de nombreuses applications dans des domaines aussi divers que les lentilles de contact, les implants médicaux ou encore les textiles."Le nano-revêtement qui couvre la surface des yeux de certains insectes a été découvert à la fin des années 1960 sur des papillons de nuit, explique Vladimir Katanaev, professeur au Département decellulaire età la Faculté dede l'UNIGE et investigateur principal de l'étude. Il est formé d'un réseau dense de petites protubérances d'environ 200 nanomètres deet de quelques dizaines de nanomètres de. Il a pour effet de réduire la réflexion de la."Typiquement, une cornée d'sans revêtement réfléchit environ 4% de la lumière incidente. Chez celle qui en est recouverte, cette proportion tombe à. Une amélioration de 4% peut sembler modeste, mais cela constitue un avantage suffisant, en particulier dans des conditions d'obscurité, pour avoir été sélectionné lors de l'évolution. Ce revêtement offre aussi une protectioncontre les plus petites poussières endans l'grâce à ses propriétés antiadhésives.Vladimir Katanaev s'est lancé dans ce domaine deil y a dix ans. En 2011, son équipe et lui sont les premiers à découvrir le nano-revêtement sur les yeux de la mouche de). Cetest unbeaucoup plus adapté à laque les papillons de nuit, en particulier parce que sona été entièrement décrypté.Sur la base de leurs premiers résultats, Vladimir Katanaev et ses collègues proposent en 2015 que ce nano-revêtement soit led'un mécanisme de morphogenèse que le mathématicien britannique Alan Turing a modélisé dans les années 1950. Selon ce modèle, deux molécules s'organisent automatiquement pour produire des motifs en bandes ou taches régulières. La première agit comme activateur, démarrant un processus d'émergence d'un motif particulier et s'auto-amplifiant. Mais elle stimule en mêmeaussi laqui agit comme un inhibiteur et se diffuse plus rapidement. Ce modèle a permis d'expliquer des phénomènes naturels à des échelles macroscopique, comme les taches d'un léopard ou les rayures d'un, et microscopique mais encore jamais à l'échelle nanoscopique.Legenevois a aujourd'hui rassemblé plus de preuves à l'appui de cette hypothèse. Grâce à des analyses biochimiques et au recours au, ses collègues et lui ont notamment réussi à identifier les deux composants entrant en jeu dans le modèle de réaction-diffusion développé par Turing. Il s'agit d'une protéine appelée rétinine et de la cire produite par plusieurs enzymes spécialisées, dont deux ont été identifiées. La rétininele rôle d'activateur. D'une forme initialement non déterminée, elle adopte une structure globulaire au contact de la cire et commence à générer le motif. La cire, elle, joue le rôle d'inhibiteur. Le combat d'influence entre les deux fait émerger le nano-revêtement."Nous avons ensuite réussi à produire de la rétinine à très faible coût à l'aide degénétiquement modifiées à cette fin, précise Vladimir Katanaev. Nous l'avons purifiée puis mélangée à différentes cires commerciales sur des surfaces deou de plastique. Nous avons ainsi pu reproduire le nano-revêtement très facilement. Son apparence est semblable à celle des insectes et il présente des propriétés antireflets et antiadhésives. Nous pensons que nous pouvons déposer un tel nano-revêtement sur presque n'importe quel type de surface: bois,, plastique..."Des premiers tests ont montré que le revêtement résiste à 20de lavage à l'(leou le grattage l'endommagent facilement, bien que des améliorations technologiques pourraient le rendre plus robuste). Les propriétés antireflets ont d'et déjà éveillé un certain intérêt auprès de fabricants de lentilles de contact. Les propriétés antiadhésives, elles, pourraient séduire les producteurs d'implants médicaux. Un tel revêtement permettrait en effet de contrôler où les cellules humaines viendraient s'accrocher ou non. L'industrie dispose déjà de techniques pour obtenir un tel résultat. Mais elles font appel à des méthodes dures, comme leou des acides. La solution de l'équipe genevoise a l'avantage d'être peu coûteuse, douce et parfaitement biodégradable.Cette recherche est publiée dans Nature - DOI: 10.1038/s41586-020-2707-9