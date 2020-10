Des skyrmions magnétiques nanométriques à champ nul: un pas de plus vers les applications





Une image de skyrmion magnétique stabilisée en l'absence de champ magnétique externe, obtenue par microscopie magnétique à centre NV. Le croquis en dessous de l'image illustre l'empilement de films ultrafins. Celui-ci est composé d'une multicouche magnétique Pt/Co/NiFe (FM) couplée à une couche antiferromagnétique IrMn (AFM). Le couplage d'échange entre les deux couches induit un champ magnétique interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en...)

Références:

Rana KG, Finco A, Fabre F, Chouaieb S, Haykal A, Buda-Prejbeanu LD, Fruchart O, Le Denmat S, David P, Belmeguenai M, Denneulin T, Dunin-Borkowski RE, Gaudin G, Jacques V and Boulle O

Les skyrmions magnétiques présentent un grand intérêt pour le stockage et le traitement des informations à l'échelle nanométrique. Cependant, stabiliser de petits skyrmions sans appliquer un champ magnétique externe reste un défi. Des chercheurs de l'ont développé une structure magnétique qui améliore leur stabilité contre les perturbations duexterne, ce qui en fait une plate-forme prometteuse pour les dispositifs spintroniques.Les skyrmions magnétiques fascinent actuellement de nombreux groupes dedans le, car ils pourraient offrir une nouvelle façon de stocker et de traiter les informations à l'échelle nanométrique dans nos ordinateurs. Ces textures de l'aimantation de taille nanométrique sont composées de nano-aimants élémentaires ("spins") qui s'enroulent pour former une structure enstable, comme un noeud bien serré. Bien que prédites dans les années 80, elles n'ont été observées pour la première fois qu'en 2009. Trois ans plus tard, deux équipes de recherche ont démontré que les skyrmions peuvent être manipulés par des courants électriques très faibles, ouvrant de ce fait la voie à leur utilisation comme supports d'informations dans les appareils informatiques. Plusieurs dispositifs deet derévolutionnaires basés sur la manipulation du skyrmion dans des nano-pistes ont ainsi été proposés. Ces dispositifs promettent une très granded'informations et une faible consommation d'. Cependant, ces applications restaient encore lointaines car les skyrmions n'avaient été observés qu'à très basse(environ 240 °C en-dessous de zéro) ou en présence de grands champs magnétiques et dans desexotiques loin de toute application.En 2016, les chercheurs du laboratoire Spintec de l'Irig ont fait une découverte importante en démontrant l'existence de skyrmions magnétiques à température ambiante dans une couche très fine dede quelquesd'épaisseur, couche disposée en sandwich entre une couche deet d'deDans une nouvelle étude, les chercheurs ont fait un pas de plus vers les applications en démontrant que ces skyrmions peuvent être stabilisés en l'absence demagnétique appliqué, un avantage crucial pour les dispositifs. Plus encore, les skyrmions sont cinq fois plus petits que ceux précédemment décrits (jusqu'à 30 nm), ce qui a pour effet d'augmenter la densité d'information dans les mémoires. Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont utilisé un empilement dit à "d'échange", qui associe à la couche ferromagnétique ultrafine qui porte les skyrmions, une couche antiferromagnétique. Ce type d'empilement n'est pas inconnu puisqu'il est déjà employé dans les mémoires magnétiques MRAM qui sont développées au laboratoire Spintec. Pour observer ces skyrmions très petits, les chercheurs ont fait appel à une technique innovante, lamagnétique à centre NV (, ou centrelacune), maîtrisée par l'de Montpellier. Ces résultats sont prometteurs pour la réalisation de dispositifs de mémoire et de logique basés sur des skyrmions magnétiques.Room-temperature skyrmions at zero field in exchange-biased ultrathin films. Physical Review Applied , 2020.