Synchroniser les éléments d'un réseau de communication quantique façon "plug-&-play"

Référence:

Contacts:

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

cnrs (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

Grâce à l'utilisation d'une horloge optique délivrée par un laser issu des technologies standards des télécommunications, des physiciennes et des physiciens ont mis au point une solution simple et universelle pour la synchronisation des noeuds desréseaux quantiques deLes réseaux quantiques combinent un traitement desefficace avec un échange d'informations ultrasécurisé. Des composants fondamentaux pour le traitement et la distribution de l'information quantique existent d'et déjà: mémoires quantiques, interfaces entre différents systèmes et les liaisons optiques de communication quantique sur longue distance... Néanmoins, le développement de réseaux quantiques opérationnels est freiné par l'absence d'une méthode de synchronisation pratique permettant aux différents éléments constitutifs, les noeuds, de fonctionner. Des chercheurs et des chercheuses de l'dede Nice ( INPHYNI , CNRS/Univ. Côte d'Azur) ont montré que lade technologies classiques deet d'optique non linéaire fournit une solution efficace, universelle et pratique pour la synchronisation des réseaux quantiques.L'idée est d'exploiter le réseau dedes télécommunications pour distribuer und'horloge optique et d'utiliser directement ce signal aux différents noeuds en lui appliquant les étages optiques non linéaires nécessaires à l'adaptation de ses propriétés spectrales. Cettefournit une référence temporelle commune à des systèmes quantiques distants, sans restriction a priori sur leur nature ou leur. Ces résultats sont publiés dans la revueLa faisabilité et la validité de la méthode ont été démontrées avec la synchronisation de deux sources de paires deespacées jusqu'à 100 km. La précision de la synchronisation a été évaluée par la mesure des interférences entre deux photons provenant des deux sources synchronisées à distance et c'est bien un test d'optique quantiquequi répond à une question relevant de la mise en oeuvre de systèmes quantiques. Lades interférences dépasse 90 % et la qualité obtenue confirme la synchronisation des deux noeuds tout en validant l'approche proposée. De plus, par rapport à d'autres solutions envisagées, cette méthode de synchronisation ne demande pas la mise en place de systèmes decomplexes.Cela simplifie considérablement les réalisations expérimentales et, en même, cela permet de contourner les limites engendrées par ces systèmes de contrôles, telles que celles dues aux vitesses finies des signaux ou aux incertitudes temporelles des conversions optoélectroniques. Son extrême simplicité, son universalité et sa faisabilité avec les technologies "télécom" actuelles font de ce schéma de synchronisation, "tout optique",une stratégie précieuse pour la réalisation des futurs réseaux quantiques.V. D'Auria, B. Fedrici, L. A. Ngah, F. Kaiser, L. Labonté, O. Alibart, and S. Tanzilli,, le 10 février 2020.DOI: 10.1038/s41534-020-0245-9 - Virginia D'Auria - Maître de conférences à l'Côte d'Azur, Institut de physique de Nice - virginia.dauria at inphyni..fr- Sébastien Tanzilli -Directeur deau CNRS, Institut de physique de Nice - sebastien.tanzilli at inphyni.cnrs.fr- Communication INP - inp.com at cnrs.fr