Un système extrasolaire de deux planètes en forte interaction gravitationnelle

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante...)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure locale) et sa...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est...)

exoplanète (Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. La plupart des exoplanètes découvertes à ce jour orbitent...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter,...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et composée...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est défini par les...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...)

gravité (La gravitation est une des quatre interactions fondamentales de la physique.)



Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :) interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en...) Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.) astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude des propriétés des objets de...) Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents de la Marne et de la Seine en...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est intimement...)

planétaire (Un planétaire désigne un ensemble mécanique mobile, figurant le système solaire (le Soleil et ses planètes) en tout ou partie. Généralement les astres représentés sont...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

période orbitale (En astronomie, la période orbitale désigne la durée mise par un astre (étoile, planète, astéroïde) pour effectuer une orbite complète. Par exemple, la Terre a une période orbitale de...)

télescope spatial (Un télescope spatial est un télescope placé au delà de l'atmosphère. Le télescope spatial présente l'avantage par rapport à son homologue terrestre de ne pas être...)

résonance (Lorsqu'on abandonne un système stable préalablement écarté de sa position d'équilibre, il y retourne, généralement à travers des oscillations propres. Celles-ci se produisent à la fréquence propre du système. Si le système n'est pas...)

amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)

système planétaire (Un système planétaire (parfois appelé abusivement système stellaire) est composé de planètes et divers corps célestes inertes (astéroïdes, comètes...) gravitant autour d'une...)

printemps (Le printemps (du latin primus, premier, et tempus, temps, cette saison marquant autrefois le début de l'année) est l'une des quatre saisons des zones tempérées, précédant l'été et...)

Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique équipé de bons instruments permettant d'établir des cartes pour la navigation. Il vient en complément de...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

vitesse (On distingue :)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout »,...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du...)



Observatoire de Haute-Provence. Le spectroscope Sophie (installé au télescope de 193 cm, au deuxième plan) a contribué à la détection et à la caractérisation du système exoplanétaire WASP-148. © OSU Pytheas / CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences (« heure solaire »...)

angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.)



Mesures (en rouge) de la vitesse radiale de l'étoile du système planétaire WASP-148 avec le spectroscope Sophie à l'Observatoire de Haute-Provence. Ces observations mettent en évidence des variations de la vitesse de l'étoile provoquées par les planètes WASP-148b (à gauche) et WASP-148c (à droite). Les lignes noires représentent le modèle théorique ajustant au mieux les points de mesure. © G. Hébrard et al.

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation...)

Réference:

Cet article vous a plus ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Une équipe internationale conduite par Guillaume Hébrard, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et impliquant des chercheurs de l'Observatoire de Paris a détecté et caractérisé un système exoplanétaire particulièrement intéressant. Il est constitué d'une première, WASP-148b, qui passe devant sonhôte avec une période de 8,8, et d'une, WASP-148c, dont la période est environ quatre fois plus longue. Cette configuration provoque de petites variations de la période de WASP-148b du fait des interactions gravitationnelles entre les deux planètes. Ces variations ont été observées, et il s'agit de la première détection depuis le sol de ce type de phénomène. Les observations et études de ce système vont se poursuivre afin de mieux comprendre sa structure et son évolution.Depuis la découverte en 1995 de la premièreend'une étoile de type solaire, les planètes autour d'autres étoiles que lesont l'de nombreuses études. Dans ce cadre, lade systèmes comprenant plusieurs planètes en orbite autour d'une même étoile est particulièrement intéressante. Ces planètes s'attirent en effet entre elles du fait de leur, et cela produit des modifications de leur mouvement qui peuvent être détectées dans certains cas.Lorsqu'une exoplanète est seule à être en orbite autour d'une étoile, elle en fait le tour avec une période bien définie et qui ne varie pas. Si l'orbite est orientée de manière à ce que la planète passe juste devant son étoile, on peut observer depuis laune légère baisse de lade l'étoile pendant ce qu'on appelle un "transit". Ces transits se reproduisent à intervalles deréguliers ce qui permet de mesurer précisément lade la planète; on peut ainsi constater que cette période ne varie pas. Si par contre l'étoile possède une seconde planète en plus de la planète en transit, les interactions gravitationnelles entre les deux planètes provoquent de petites accélérations ou décélérations des planètes sur leurs orbites. On observe ainsi des transits planétaires un peu en avance ou en retard d'un passage à une autre, phénomène appelé "variations de chronométrage" (ou TTV, pour transit timing variations en Anglais).Prédites d'unde vue théorique, les variations de chronométrage sont longtemps restées inobservées malgré de nombreuses recherches avec des télescopes au sol. En effet, dans la plupart des cas les interactions gravitationnelles conduisent à des variations de chronométrage de quelques secondes ou moins, difficiles à détecter. C'est leKepler qui le premier, en 2010, a détecté des variations de chronométrage dans un système exoplanétaire. Ce cas était particulièrement favorable à une détection car les deux planètes principales de ce système sont ence qui a pour effet d'augmenter l'des variations de chronométrage. Quelques dizaines de systèmes planétaires résonants avec variations de chronométrage ont depuis été détectés, tous avec des télescopes spatiaux.LeWASP-148, dont la découverte est annoncée au2020 par une équipe internationale conduite par l'Institut d'astrophysique de Paris et impliquant des chercheurs de l', a été quant à lui détecté à partir de télescopes au sol. Un candidat planète en transit avaitd'abord été identifié par l'instrument SuperWASP, installé à l'Observatoire de Roque de los Muchachos à La Palma, aux îles Canaries. À partir de 2014, l'étoile hôte fut observée avec le spectroscope à haute résolution SOPHIE installé à l'Observatoire de Haute-Provence, en France, qui permet de mesurer précisément les variations dedes étoiles dues à la présence d'exoplanètes. L'de ces observations a permis de conclure que l'étoile WASP-148 héberge une première planète, WASP-148b, ayant environ la taille et lade Saturne et une période orbitale de 8,8 jours. Les observations de SOPHIE ont de plus révélé qu'une seconde planète est en orbite autour de cette étoile, WASP-148c, avec une masse pour moitié celle de Jupiter et une période orbitale de 34,5 jours.Il s'agit d'un système proche de la résonance, la période orbitale de la planète WASP-148c étant approximativement quatre fois plus longue que celle de WASP-148b. Des variations de chronométrage ont été détectées, au moyen de petits télescopes situés aux îles Canaries (télescopes Nites, Carlos-Sánchez et Liverpool) et en France (observatoire amateur Hubert-Reeves, en Ardèche): des transits de WASP-148b devant son étoile ont été observés et se sont produits parfois un quart d'en avance ou en retard par rapport à la prédiction en considérant une période orbitale constante. On a ainsi une bonne compréhension de la structure de ce système planétaire et des interactions qui le régissent, les variations de chronométrages de la planète WASP-148b étant expliquées par la présence de la planète WASP-148c. Les études théoriques des interactions gravitationnelles entre les deux planètes indiquent également que leurs orbites sont approximativement coplanaires (situées dans des plans faisant unde moins de 35 degrés entre eux), et que cette configuration est stable.Ce résultat constitue la première détection depuis le sol de variations de chronométrage pour un système planétaire résonant, obtenue grâce à dix années d'. Dans leset années à venir, le système multiplanétaire WASP-148 sera l'objet de nombreuses études théoriques et d'observations complémentaires, qui permettront d'affiner les mesures de ses propriétés et de mieux comprendre sa structure et son évolution. En particulier, le système est observé en ce moment par le télescope spatial TESS de la(Transiting Exoplanet Survey Satellite). Ces observations permettront d'observer neuf transits consécutifs de WASP-148b, et de tester la possible existence d'un transit pour WASP-148c, qui serait dû au passage de cette deuxième planète devant son étoile hôte.Discovery and characterization of the exoplanets WASP-148b and c. A transiting system with two interacting giant planets,G. Hébrard, R.F. Díaz, A.C.M.Correia, A. Collier Cameron, J. Laskar, D. Pollacco, J.-M.Almenara, et al. Astronomy & Astrophysics, 2020, in press