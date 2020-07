Les thermomètres chimiques prennent la température à l'échelle nanométrique

© Ridier et al.

Des scientifiques du Laboratoire CNRS de chimie de coordination et du Laboratoire CNRS d'analyse et d'architecture des systèmes viennent de mettre au point des revêtements moléculaires capables de mesurer la température de fonctionnement de composants électroniques à l'échelle nanométrique. Ces molécules thermosensibles, brevetées, ont la particularité d'être extrêmement stables, même après des millions d'utilisation. Elles sont présentées dans un article publié dansle 17 juillet 2020, et pourraient être prochainement déployées dans l'industrie microélectronique.La miniaturisation des composants électroniques et l'augmentation de leurd'intégration a pour effet d'augmenter considérablement les, pouvant mener à des phénomènes de. Mais comment mesurer ces événements parfois nanométriques, alors que les solutions conventionnelles comme lane permettent pas de descendre sous le(1000 fois plus grand qu'un nanomètre) ?Une équipe deregroupant des scientifiques de deux laboratoires du, le Laboratoire dede coordination et le Laboratoire d'analyse et d'des systèmes, propose d'utiliser pour cela les capacités de bistabilité d'une famille de composés chimiques appelée molécules à transition de spin (TS). Celles-ci présentent deux états électroniques, avec des propriétés physiques différentes, et peuventde l'un à l'autre lorsqu'elles reçoivent ou perdent de l'. Par exemple, certaines changent deen fonction de la température.Une fois déposées ensur un, les molécules à TS voient leurs propriétés optiques évoluer en fonction de la température. Ce thermomètre chimique permet donc d'établir unethermique, à l'échelle nanométrique, de la surface de circuits microélectroniques. Mais la principale prouesse de ces revêtements moléculaires à TS réside dans sa stabilité unique: les propriétés des molécules restent inchangées, même après plus de 10 millions de cycles thermiques sousambiante et jusqu'à des températures élevées (230°C).Cette innovation résout donc la principale faiblesse des molécules à TS qui est leur fatigabilité, le fait que leurs propriétés finissent par être altérées après de multiples passages d'un état électronique à un autre. Elle pourrait bientôt être employée dans l'industrie microélectronique pour sonder les processus thermiques locaux et ainsi améliorer la conception des dispositifsUnprecedented switchingaffords for high-resolution surface temperature mapping using a spin-crossover film.Karl Ridier, Alin-Ciprian Bas, Yuteng Zhang, Lucie Routaboul, Lionel Salmon, Gábor Molnár, Christian Bergaud et Azzedine Bousseksou., le 17 juillet 2020. DOI:10.1038/s41467-020-17362-7.