⚛️ L'anomalie du gallium, ce métal qui fond dans la main, expliquée

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La chaleur de la main suffit pour liquéfier le gallium.

Image Wikimedia

Les liaisons covalentes dans les métaux

Le gallium, un métal qui fond dans la main, vient de réserver une surprise aux scientifiques.Au niveau atomique, le gallium présente des particularités. À l'état solide, ses atomes forment des paires avec des liaisons covalentes, typiques des non-métaux. Lors de la fusion, ces liaisons étaient supposées persister, expliquant certaines propriétés. Pourtant, des simulations détaillées indiquent qu'elles disparaissent au point de fusion, pour réapparaître ensuite avec l'augmentation de la température.Cette évolution des liaisons permet d'expliquer un phénomène longtemps observé mais non compris: la résistivité électrique du gallium liquide diminue d'abord après la fusion, puis augmente de façon non linéaire avec la chaleur.Une autre découverte concerne la surface du gallium liquide. Contrairement à l'idée d'un désordre total, elle présente des motifs géométriques subtils sur environ trois couches atomiques. Par ailleurs, l'oxydation renforce cet ordre, tandis que des impuretés comme le bismuth le perturbent, dévoilant une structure cachée qui ne s'estompe que sur une distance d'environ 0,85 nanomètre.Ces résultats ont été obtenus grâce à des simulations à grande échelle et à l'apprentissage automatique, combinant desexpérimentales anciennes. L'étude, publiée dans, permet de concilier des contradictions dans la littératureet de mieux modéliser le comportement atomique.La compréhension de ces mécanismes est précieuse pour les technologies émergentes. Le gallium, utilisé dans les semi-conducteurs et les panneaux solaires, pourrait voir ses applications s'étendre à l'électronique flexible, aux batteries et aux catalyseurs, grâce à une meilleure maîtrise de ses propriétés électriques et thermiques.Les liaisons covalentes sont des liens entre atomes où les électrons sont partagés, ce qui est fréquent dans les non-métaux comme le carbone. Les métaux possède quant-à-eux des électrons libres qui permettent une bonne conduction électrique. Le gallium est inhabituel car, à l'état solide, il forme des paires atomiques avec des liaisons covalentes, ressemblant davantage à un non-métal.Cette caractéristique influence ses propriétés, comme sa densité plus faible à l'état solide qu'à l'état liquide, similaire à la glace flottant sur l'eau.Appréhender ces liaisons est utile car elles affectent la façon dont les matériaux conduisent l'électricité et la chaleur. Dans le cas du gallium, la transformation des liaisons avec la température explique pourquoi sa résistivité évolue, offrant des pistes pour concevoir des alliages aux propriétés ajustables.