Cet instrument est conçu pour découvrir de nouvelles planètes Terre

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



La mission Plato de l'ESA, avec ses 26 caméras, vise à étudier les exoplanètes terrestres et leurs caractéristiques.

Crédit: ESA



Dix des caméras finales de PLATO ont été construites et testées, la première ayant été montée sur le banc optique plus tôt cette année.

Crédit: OHB System AG

Décembre 2026 sera marqué par un événement majeur pour l'Europe: le lancement de PLATO, un télescope spatial destiné à la recherche de planètes semblables à la Terre. Bien plus qu'une simple mission de chasse aux exoplanètes, PLATO se distingue par ses ambitions scientifiques et ses technologies de pointe.Lancé à bord de la nouvelle fusée Ariane-6, PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) cherche à découvrir des mondes potentiellement habitables autour d'étoiles similaires au Soleil. Ce télescope, unique en son genre, utilisera 26 caméras pour scruter le cosmos et identifier les caractéristiques des exoplanètes détectées.Dr. David Brown, de l'Université de Warwick, a récemment présenté les avancées de la mission lors d'une réunion nationale d'astronomie. L'objectif principal de PLATO est de trouver des exoplanètes dans lade leur, avec l'espoir de découvrir un équivalent du couple Terre-Soleil. Mais au-delà de la simple détection, il s'agit de déterminer avec précision leurs masses, rayons et densités.PLATO ne se contente pas de chercher des planètes, il s'intéresse aussi aux étoiles elles-mêmes. Grâce à l'astérosismologie, l'étude des oscillations stellaires, les scientifiques espèrent obtenir des informations précises sur la masse, le rayon et l'âge des étoiles observées. Parmi les multiples caméras de PLATO, une porte le nom d'Arthur Eddington, célèbre astronome britannique.Le système de caméras de PLATO, comprenant 24 caméras "Normales" et 2 caméras "Rapides", est conçu pour offrir une grande redondance et une capacité à identifier les faux positifs. Cette configuration permet de maximiser le champ de vision et la performance scientifique de la mission.La fabrication et les tests des composants avancent à grands pas. Les électroniques frontales des caméras, fournies par le Mullard Space Science Laboratory de l'University College London, sont déjà en phase de calibration. La mission PLATO est donc en bonne voie pour son lancement à la fin de l'année 2026, promettant de nouvelles découvertes sur notre Univers.