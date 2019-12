Du diamant pour révolutionner les détecteurs de l'IN2P3

Détecteur diamant (Le diamant est un minéral composé de carbone (tout comme le graphite et la lonsdaléite), dont il représente l'allotrope de haute...) circuit imprimé (Le circuit imprimé est un support, généralement une plaque, destiné à regrouper des composants électroniques, afin de réaliser un système plus complexe.) projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

Des applications multiples

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Des travaux de recherche encore nécessaires

IN2P3 (L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) est un institut de recherche fondamentale du CNRS dont le domaine de recherche est comme son nom l'indique la physique nucléaire et des...)

JSPC-CNRS Diamond detector workshop 2020

Le diamant pourrait bien détrôner le silicium dans de nombreux détecteurs utilisés en physique nucléaire et physique des particules, si son développement à grande échelle pour des applications de haute technologie se poursuit. Ces capteursrapides et ultra résistants étaient au coeur de la première conférence "" qui s'est tenue au Japon fin octobre. L'occasion de montrer des prototypes développés avec succès au LPSC, de réunir les acteurs et actrices académiques et industriels spécialistes du sujet, et de faire émerger des idées. Un prochain rendez-vous est d'et déjà prévu en juin en France avec pour objectif d'initier de nouveaux projets interdisciplinaires.L'équipeet applications médicales du LPSC travaille sur le développement de détecteurs diamants innovants dans le cadre de projets transdisciplinaires. Elle co-organisait la première conférence "JSPS-CNRS" dédiée à ces détecteurs qui s'est tenue à Yuzawa (Japon) fin octobre. A cette occasion, les scientifiques français ont présenté les résultats de leur premier prototype de moniteur faisceau qui utilise du diamant comme partie active. Ces détecteurs sont très prometteurs car ils ont l'avantage d'être très résistants et extrêmement rapides. Le diamant y est intégré sous forme d'une couche dede quelques centaines de microns d'épaisseur fabriquée par dépôt progressif deenDans le cas présent, il s'agit de développer un moniteur faisceau pour la collaboration nationale CLaRyS (LPSC, CPPM, IP2I, pour l'IN2P3) pour l'utiliser en hadronthérapie. Le détecteur doit étiqueter spatialement et temporellement le faisceau d'ions, pour contrôler le parcours des particules enréel. Cependant, cettea bien d'autres applications possibles également en développement au. Lediamant est ainsi de plus en plus considéré dans des domaines aussi différents que l'(semi-conducteur à bande interdite large pour applications électroniques haute/ haute tension) ou les détecteurs de particules. Pour ces derniers, un défi majeur est la réalisation de détecteurs deperformants pour lades hautes énergies (monitorage faisceau, détection de MIP), la physique(détection de fragments de fission ou neutrons), les applications biologiques et médicales (radiothérapies, monitorage radiolyse pulsée) et les applications environnementales (radioprotection et surveillance de sites "chauds").Reste que l'utilisation du diamant en physique n'en est encore qu'à ses balbutiements et de nombreux aspects sont à l'étude. Les recherches vont bon, menées en commun par les laboratoirestels que LPSC, Subatech et LPC-Caen, mais aussi d'autres instituts du CNRS:Néel à Grenoble, LSPM à Villetaneuse..., en liaison très étroite avec des laboratoires japonais NIMS, AIST, KEK et l'de Tsukuba, dans le cadre des programmes d'échanges JSPS-CNRS.C'est pour encourager ces recherches qu'a eu lieu du 29 octobre au 1er novembre dernier à Yuzawa la première conférence dédiée au sujet: la conférence " JSPS-CNRS diamond detector workshop ". Son objectif était de rassembler des acteurs internationaux des milieux académique et industriel afin de promouvoir le développement de détecteurs diamants innovants. Elle a permis aussi d'aborder les thématiques telles que la croissance, la caractérisation desdiamants mais aussi les développements en électronique et tests expérimentaux de prototypes polyvalents. La prochaine édition de cette manifestation aura lieu en France du 30 juin au 3 juillet 2020 ; elle devrait permettre l'émergence de nouveaux projets interdisciplinaires auxquels l'IN2P3 pourrait être associé. Un appel à contributions sera lancé dès avril 2020, l'ouverture des inscriptions se fera simultanément.Programme et inscriptions: https://indico.in2p3.fr/event/20117 Contact: Marie-Laure Gallin-Martel, LPSC Grenoble, mlgallin@lpsc.in2p3.fr pour le comité d'local.