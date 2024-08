Ce laser à haute énergie, monté sur un véhicule, frappe à la vitesse de la lumière

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Pour la première fois, l'armée britannique a testé avec succès un laser à haute énergie monté sur un véhicule de combat.Ce test marque une avancée majeure dans le programme de démonstration d'armes à énergie dirigée par laser terrestre (LDEW) du ministère de la Défense britannique. Le laser, capable de neutraliser des cibles à plus d'un kilomètre de distance, a été tiré depuis un véhicule blindé Wolfhound. Cetteoffre une solution efficace et peu coûteuse pour contrer les menaces aériennes, en particulier les drones ennemis.Le test s'est déroulé sur le champ de tir du Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) à Porton Down. Dstl, en collaboration avec DE&S (Defence Equipment and Support) et plusieurs partenaires industriels, a développé ce système laser pour renforcer les capacités de défense du Royaume-Uni.L'arme présente plusieurs avantages: elle est légère, facilement transportable, et peut être intégrée à divers systèmes de commandement, de contrôle et de surveillance. Selon Paul Hollinshead, directeur général de Dstl, cette étape est cruciale pour préparer les forces armées britanniques à faire face aux menaces futures.Le laser testé fonctionne à la vitesse de la lumière, permettant une réponse rapide et précise contre des cibles multiples. Il s'agit de la première arme laser de ce type à être intégrée sur un véhicule terrestre au Royaume-Uni. Cette innovation technologique démontre le potentiel des armes à énergie dirigée pour transformer la guerre moderne, en offrant une protection accrue aux troupes sur le terrain.D'autres essais sont prévus plus tard cette année pour évaluer les performances de l'arme dans des scénarios réels, afin de déterminer ses capacités et ses avantages sur le champ de bataille.Enfin, cette collaboration entre Dstl, DE&S et l'industrie vise à accélérer l'adoption de nouvelles technologies de défense, assurant ainsi au Royaume-Uni un avantage stratégique. Le succès de ce test pourrait ouvrir la voie à une utilisation plus large des armes à énergie dirigée dans les opérations militaires futures.