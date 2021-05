Des nanoparticules organiques ultra-brillantes pour l'imagerie biologique en profondeur



La spectroscopie de fluorescence est un outil d'imagerie indispensable à la recherche en biologie, notamment en neurosciences. La clé pour observer des échantillons de tissus vivants en profondeur réside dans les performances des sondes fluorescentes utilisées.Des chercheurs de l'des sciences moléculaires (CNRS/Université de Bordeaux) ont synthétisé de nouvelles nanoparticules fluorescentes à base de molécules organiques,pour que leurne soit pas trop absorbée par les tissus voisins et reste ainsi mesurable. En collaboration avec le Laboratoire photonique,et nanosciences (CNRS/Université de Bordeaux/IOGS) et l'Interdisciplinary institute for(CNRS/Université de Bordeaux), ils ont ainsi pu recueillir des images dede rats à des profondeurs encore jamais explorées (de l'ordre de 150 µm). Résultats à retrouver dans la revueDans le cerveau, l'espace extracellulaire entourant les neurones et les cellules "gliales" qui les environnent contient des ions, des protéines et diverses autres molécules essentielles à leur fonctionnement. Malgré sa contribution majeure au fonctionnement du cerveau, l'espace extracellulaire reste peu exploré, principalement en raison de l'absence des techniques suffisamment performantes pour obtenir des images en profondeur.Pour réaliser des images en profondeur de cette zone du cerveau, on utilise l'par fluorescence qui nécessite l'introduction dans l'espace extracellulaire de nanoparticules fluorescentes stables, très brillantes et qui émettent dans un domaine de longueurs d'élevées (i.e. dans le rouge voir la proche IR) pour que lequ'elles émettent ne soit pas trop absorbé ou diffusé par les tissus environnants et que l'on puisse ainsi l'observer.Jusqu'à présent, seules des nanoparticules inorganiques fluorescente telles que les quantum-dots (QD), potentiellement toxiques quand ils contiennent des métaux lourds, ou les nanotubes de carbones (NTC), répondaient à ce. Mais ils présentent une limitation de taille: n'étant pas intrinsèquement solubles dans l', les QD et NTC doivent être fonctionnalisés enou recouverts d'une couche de polymères pour être utilisables en bio-imagerie.Alliant leurs expertises en, photonique et neurosciences, des scientifiques de l'Institut des sciences moléculaires, du Laboratoire photonique numérique et nanosciences et de l'Institutde Neurosciences ont synthétisé de nouvelles nanoparticules entièrement organiques dans le but d'observer cette zone extracellulaire dans des coupes de cerveau de rats. Ces nanoparticules ont été développées à partir de molécules organiques fluorescentes dont la structure chimique permet spécifiquement de répondre aux besoins de la bio-imagerie. En effet, ces molécules absorbent fortement laet la réémettent dans le rouge. Leura été optimisé pour limiter les interactions intermoléculaires qui pourraient être délétères à leur fluorescence lors de leur agrégation en nanoparticules. Nanoparticules non toxiques, elles sont solubles dans l'eau, donc faciles à mettre en oeuvre.Les scientifiques ont montré que, bien que de toute petite taille, elles présentent une brillance exceptionnelle, supérieure à celle des nanoparticules fluorescentes actuellement utilisées en bio-imagerie et une photostablité bien meilleure que celle des colorants fluorescents. Grâce à ces propriétés et à leur furtivité, elles ont permis de sonder l'espace extracellulaire de tranches de cerveau de rats jusqu'à 150 µm de profondeur, profondeur supérieure à celle atteinte avec des QD. Ces travaux pionniers ouvrent des perspectives pour le design d'outils fluorescents entièrement organiques pour l'imagerie de tissus en profondeur, et notamment pour l'étude de l'espace extracellulaire du cerveau.M. Rosendale, J. Flores, C. Paviolo, P. Pagano, J. Daniel, J. Ferreira, J.-B. Verlhac, L. Groc, L. Cognet & M. Blanchard-Desce.A Bottom-Up Approach to Red-emitting Molecular-Based Nanoparticles with Naturally Stealth Properties and their Use for Single Particle Tracking Deep in Brain Tissue2021- Mireille Blanchard-Desce - Institut des sciences moléculaires (CNRS/Université de Bordeaux) - mireille.blanchard-desce at u-bordeaux.fr- Laurent Cognet -au Laboratoire photonique, numérique et nanosciences - laurent.cognet at u-bordeaux.fr- Laurent Groc - Chercheur à l'Interdisciplinary institute for neuroscience - laurent.groc at u-bordeaux.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut de chimie du- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INC - inc.communication at cnrs.fr