La NASA découvre une exoplanète de la taille de la Terre potentiellement habitable: Gliese 12 b

A quoi ressemble l'exoplanète Gliese 12 b ? La Terre à gauche en comparaison.

Crédit: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)



Credit: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)

Une équipe de scientifiques ont découvert une planète de la taille de la Terre, située à proximité de notre Système solaire, et potentiellement habitable.L'exoplanète, nommée Gliese 12 b est en orbite autour d'une petite étoile naine rouge située à environ 40 années-lumière de la Terre, dans la constellation des. Découverte grâce auTESS de la NASA, elle a une taille estimée comprise entre celle de Vénus et de la Terre. Gliese 12 b, dont l'année dure seulement 12,8 jours terrestres, se trouve dans lade son, une région ni trop chaude ni trop froide pour que l'eau puisse subsister à l'état, essentielle à la vie.Gliese 12 b, bien que proche de son étoile, bénéficie de températures relativement basses grâce à la petite taille et la faible luminosité de son étoile. On pense que sa surface est à environ 42 degrés Celsius.Les chercheurs ignorent encore si Gliese 12 b possède une atmosphère, ce qui est crucial pour déterminer son habitabilité. Une atmosphère trop épaisse pourrait être défavorable, tandis qu'une atmosphère plus fine, similaire à celle de la Terre, serait plus propice à la vie.Les naines rouges, comme Gliese 12, représentent la majorité des étoiles de notre galaxie. Leur faible masse et température leur permettent de briller plus longtemps que des étoiles comme le Soleil. Cette longévité pourrait offrir plus de temps à la vie pour émerger sur des planètes en orbite autour de ces étoiles.Cependant, les naines rouges sont également connues pour leur activité magnétique intense, émettant fréquemment des rayons X puissants. Ces éruptions pourraient éroder l'atmosphère des planètes proches, rendant difficile la présence d'eau liquide et de vie.Les chercheurs comptent utiliser d'autres instruments, comme les télescopes Harps North et ESPRESSO, pour préciser les caractéristiques de Gliese 12 b. Ils espèrent également utiliser le télescope spatial James Webb (JWST) pour étudier l'atmosphère de la planète grâce à la spectroscopie en transmission, une technique permettant de détecter les éléments présents dans l'atmosphère d'une planète en transit.Le JWST mène déjà des recherches similaires sur le système TRAPPIST-1, qui possède des planètes semblables à Gliese 12 b. Les scientifiques restent prudents quant à la possibilité de vie sur Gliese 12 b, mais cette découverte ouvre la voie à des recherches futures prometteuses.Cette découverte nous aide à mieux comprendre les systèmes planétaires autour des naines rouges, les étoiles les plus communes de notre galaxie. Avec plus de recherches, nous pourrions un jour découvrir des signes de vie sur des exoplanètes comme Gliese 12 b.