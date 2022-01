Une nouvelle batterie à eau salée stocke l'électricité de façon durable



© Wetsus, Centre d'excellence européen pour les technologies durables de l'eau

La production d'électricité non polluante signifie généralement un approvisionnement intermittent combiné à un stockage pendant des mois. Les technologies de batteries existantes ont été inadéquates, mais un nouveau type permet un stockage prolongé.Une grande partie de l'produite à partir de sources renouvelables est produite par intermittence, par exemple lorsque lebrille ou que lesouffle. De plus, l'peut être principalement produite au cours d'une, mais nécessaire au cours d'une autre. Ces conditions créent un nouveaupour un nouveau type de stockage d'électricité. Le stockage de l'électricité nécessite des piles. Beaucoup, comme le typeutilisé dans les appareils mobiles, sont techniquement et économiquement inadaptés au stockage à long terme. Actuellement, aucunede batterie mature ne permet un stockage d'électricité saisonnier à. Le BAoBaB financé par l' UELea développé un nouveau type, appelé "batterie àacide-base" (ABFB), destiné à cet. La technologie est sûre, durable et peu coûteuse ; Contrairement à de nombreux types de batteries, la technologie BAoBaB n'a pas besoin de métaux précieux, utilisant à la place de l'eau salée. Le projet a mis àet optimisé un système préexistant et l'a démontré à l'échelle pilote.L'ajout d'électricité crée unet une base à partir d'une solution saline en divisant les molécules d'eau. Pour produire de l'électricité, l'acide et la base sont recombinés pour donner la solution saline. Le stockage d'énergie utilise une électrodialyse bipolaire système où la membrane spécialementpour le projet facilite la génération de solutions acides et basiques. La recombinaison des liquides acides et basiques libère des quantités d'électricité utilisables. "Un seul module de notre batterie", explique le Dr Michele Tedesco, coordinateur du projet, "se compose d'une série de membranes et d'espaceurs pressésentre deux plaques d'extrémité métalliques avec des électrodes. La batterie elle-même a à peu près la taille d'une valise. Ce qui prend le plus de place, ce sont les réservoirs de stockage, trois dans notre cas: un chacun pour les solutions d'acide, de base et de sel. Ledes réservoirs est proportionnel à laultime de la batterie. L'installation pilote actuelle comprend deux réservoirs de 2 000 litres et un réservoir de 4 000 litres pour la solution saline.Généralement, la technologie est adaptée aux applications stationnaires à l'échelle du kilowatt (domestique) et du mégawatt (industriel). En raison de saénergétique relativement faible, l'ABFB n'est pas adapté aux véhicules électriques ni àce qui nécessite unerapide. "L'un des principaux atouts de la technologie ABFB est son évolutivité", ajoute Tedesco. "Il est particulièrement adapté comme batterie partagée par les ménages et pour l'écrêtement des pics dans les centrales électriques." L'usine pilote (en Italie) comprenait quatre modules de batteries, d'une capacité totale de 1 kW/7 kWh. La premièred'essai a démontré une densité d'énergie de décharge de 6,76 kWh paret un rendementd'environ 70 %. Les performances ont été légèrement inférieures au cours des neufde tests ultérieurs dans unréel, mais la plupart des problèmes techniques ont été résolus. Quelques pépins ont affecté l'efficacité, comme prévu dans une usine pilote, que l'équipe va aplanir avant la commercialisation. Le consortium s'attend à ce qu'une usine entièrement commerciale soit prête d'ici 2025, avec une capacité environ 100 fois supérieure à celle de l'usine pilote. BAoBaB résout le problème du stockage de l'. Cela rend l'électricité verte plus pratique, diminuant encore plus la dépendance aux combustibles fossiles.© Union européenne, [2021] / CORDIS