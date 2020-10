De nouvelles multicouches magnétiques pour les skyrmions



Vue du dessus (figure du haut) et de côté (figure au milieu) de la structure de la monocouche MnSeTe point (Graphie) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en luminosité du cyan à une teinte plus sombre comme...) orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la...) spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque particule, qui est caractéristique de la nature de la particule, au même titre que sa masse et sa...) fer (Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le métal de transition et le matériau ferromagnétique le plus courant dans la vie quotidienne, sous forme pure ou...) sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une évolution progressive allant du ralentissement...) chiralité (La chiralité (du grec ch[e]ir : main) est une importante propriété d’asymétrie dans diverses branches de la science.)



La figure du bas est une image de skyrmions prédite par des simulations de Monte Carlo pour un couche MnSeTe d'aimantation perpendiculaire (En géométrie plane, on dit que deux droites sont perpendiculaires quand elles se coupent en formant un angle droit. Le terme de perpendiculaire vient du...) disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet — discus en latin.) température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée...) champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une intensité et d'une direction, définie en tout point...)

Les skyrmions sont des quasiparticules magnétiques en forme de nano-tourbillons d'aimantation, prometteuses pour la mise au point de mémoires magnétiques de future génération. En exploitant l'asymétrie des couches de dichalcognénures de métaux de transition de type Janus, les calculs des auteurs prédisent ici une nouvelle possibilité de générer des skyrmions et donnent les conditions de leur stabilité.Les skyrmions magnétiques sont des quasiparticules de spin, analogues à des tourbillons à deux, que l'on peut créer, déplacer et détecter à l'aide de courants électriques dans des nano-circuits. Ces textures magnétiques nanométriques sont intéressantes pour de nombreux types d'applications en nanoélectronique, comme la fabrication de mémoires ou de dispositifs logiques. Les recherches menées sur les skyrmions se sont concentrées jusqu'à présent sur des multicouches magnétiques métalliques associant des couches de métaux magnétiques classiques (cobalt, fer...) et des couches de métaux lourds (platine, irridium...), une association générant des interactions magnétiques favorables à l'existence de skyrmions.Dans ce travail, une collaboration entre le laboratoire Spintronique etdes composants ( Spintec , CNRS/UGA/CEA), l'Unité mixte de UMPhy , CNRS/Thales) et des chercheurs du NIMTE en Chine, prédit que des skyrmions peuvent aussi exister dans des monocouches de Dichalcogénures de Métaux de Transition (TMD) de type Janus, exploitant ainsi cette nouvelle classe desmagnétiques issue de la grande famille des matériaux bidimensionnels comme le. Ces résultats sont parus dans la revue(Editors' suggestion).Un exemple de TMD est MnSe2, constitué d'une couche centrale de(Mn) entourée de deux couches de(Se). Un TMD de type Janus est MnSeTe, où un chalcogène lourd, le, remplace le sélénium sur un côté de la couche bidimensionnelle de TMD. Celle-ci présente alors, d'une part uneentre haut et bas, ce qui est une condition pour l'existence de l'responsable de la formation des skyrmions (l'interaction Dzyaloshinskii-Moriya, DMI), et d'autre part unlourd, ce qui, comme pour les multicouches classiques, est aussi nécessaire pour que l'interaction DMI soit importante.Les auteurs de l'article prédisent alors l'existence de skyrmions dans MnSeTe et dans MnSTe en s'appuyantd'abord sur des calculs de type ab initio qui montrent que la DMI peut être aussi importante que dans les multicouches classiques. Ils s'appuient ensuite sur des calculs de type Monte Carlo qui montrent comment ces skyrmions peuvent être stabilisés à basse température et en présence d'unmagnétique. Ces prédictions théoriques des plages de température et champ magnétique où des skyrmions peuvent être obtenus guideront l'de cette nouvelle voie pour la réalisation des objets magnétiques topologiques fascinants que sont les skyrmions.. J. Liang, W. Wang, H. Du, A.Hallal, K. Garcia, M. Chshiev, A. Fert, et H. Yang,, paru le 11er mai 2020.DOI: 10.1103/PhysRevB.101.184401 Article disponible sur les bases d'archives ouvertes HAL et ArXiv - Mairbek Chshiev - Professeur à l'Grenoble Alpes, Spintronique et technologie des composants - mair.chshiev at cea.fr-Communication INP -inp.com at.fr