Première découverte d'une petite exoplanète rocheuse (vidéos)

Cette infographie montre une comparaison entre le système d'exoplanètes L 98-59 (en haut) avec une partie du système solaire interne (Mercure, Vénus et Terre), mettant en évidence les similitudes entre les deux.



L 98-59 contient quatre planètes rocheuses confirmées (marquées en couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes...) naine rouge (En astronomie, les naines rouges sont les étoiles les moins massives ; en-deçà, ce sont les...)



Les distances des étoiles et entre les planètes dans l'infographie ne sont pas à l'échelle. Le diagramme (Un diagramme est une représentation visuelle simplifiée et structurée des concepts, des idées,...) température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...) Kelvin (Le kelvin (symbole K, du nom de Lord Kelvin) est l'unité SI de température thermodynamique. Par...) lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...) chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent :...) moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de...)



Crédit: ESO/L. Calçada/M. Kornmesser (Remerciement: O. Demangeon)

Vidéos

Une équipe d'astronomes a utilisé le Very Large Telescope de l'ESO au Chili pour jeter un nouvel éclairage sur les planètes autour d'une étoile proche qui ressemblent à celles du système solaire interne. Cette vidéo (La vidéo regroupe l'ensemble des techniques, technologie, permettant l'enregistrement ainsi que la...)

Crédit: ESO

L'animation de cet artiste montre L 98-59b, la planète la plus proche de l'étoile dans le système planétaire L 98-59. Le système est à 35 années-lumière de notre système solaire et contient quatre planètes rocheuses confirmées avec une cinquième potentielle, la plus éloignée de l'étoile.

Crédit: ESO/M. Kornmesser

Cette animation vole de la Terre au système planétaire L 98-59, à 35 années-lumière. Il abrite quatre exoplanètes rocheuses confirmées et une cinquième potentielle qui, si elle était confirmée, se trouverait dans la zone habitable du système où de l'eau liquide pourrait exister à sa surface.

Crédit: ESO/L.Calçada/G. Hüdepohl ( atacamaphoto.com )/ spaceengine.org

Une équipe d'astronomes a utilisé le Very Large Telescope de l'Observatoire Européen Austral (le VLT de l'ESO) au Chili pour apporter un nouvel éclairage sur les planètes autour d'une étoile proche, L 98-59, qui ressemblent à celles du. Parmi les découvertes, on trouve uneayant la moitié de lade Vénus - l'la plus légère jamais mesurée à l'aide de la technique de laradiale - unocéanique et une possible planète dans la"La planète située dans la zone habitable peut avoir unequi pourrait protéger et favoriser la", déclare MaríaZapatero Osorio,au Centre d'astrobiologie de, en Espagne, et l'un des auteurs de l'étude publiée aujourd'hui dans Astronomy & Astrophysics.Ces résultats constituent une étape importante dans lade la vie sur des planètes de taille terrestre en dehors du système solaire. La détection de biosignatures sur une exoplanète dépend de la capacité à étudier son atmosphère, mais les télescopes actuels ne sont pas assez grands pour atteindre la résolution nécessaire à cette fin pour les petites planètes rocheuses. Lenouvellement étudié, appelé L 98-59 d'après son étoile, est donc une cible captivante pour l'de l'atmosphère des exoplanètes dans le futur. Il est end'une étoile située à seulement 35 années-lumière et l'on sait maintenant qu'il abrite des planètes rocheuses, comme laou Vénus, qui sont suffisamment proches de l'étoile pour être chaudes.Grâce à la contribution du VLT de l'ESO, l'équipe a pu déterminer que trois de ces planètes pourraient contenir de l'ou en avoir dans leur atmosphère. Les deux planètes les plus proches de l'étoile dans le système L 98-59 sont probablement sèches, mais pourraient contenir de petites quantités d'eau, tandis que jusqu'à 30 % de la masse de la troisième planète pourrait être constituée d'eau, ce qui en ferait un monde océanique.En outre, l'équipe a trouvé des exoplanètes "cachées" qui n'avaient pas été repérées auparavant dans ce système. Ils ont découvert une quatrième planète et soupçonnent la présence d'une cinquième, dans une zone située à la bonne distance de l'étoile pour que de l'eauexiste à sa. "Nous avons des indices de la présence d'unedans la zone habitable de ce système", explique Olivier Demangeon,à l'Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço de l'de Porto au Portugal et auteur principal de la nouvelle étude.L'étude représente une avancée technique, car les astronomes ont pu déterminer, à l'aide de la méthode des vitesses radiales, que la planète la plus intérieure du système ajuste la moitié de la masse de Vénus. Cela en fait l'exoplanète la plus légère jamais mesurée à l'aide de cette technique, qui calcule l'de l'étoile causée par les minuscules tiraillements gravitationnels de ses planètes en orbite.L'équipe a utilisé l'instrument ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) sur le VLT de l'ESO pour étudier L 98-59. "Sans la précision et la stabilité fournies par ESPRESSO, cette mesure n'aurait pas été possible", déclare María Rosa Zapatero Osorio. "C'est un pas en avant dans notre capacité à mesurer les masses des plus petites planètes au-delà du système solaire".Les astronomes ont repéré pour la première fois trois des planètes de L 98-59 en 2019, grâce auTESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la. Ce satellite utilise une technique appelée la méthode des transits pour trouver les planètes et mesurer leur taille (la méthode des transit étudie le déclin de la lumière provenant de l'étoile causé par le passage d'une planète devant celle-ci pour déduire les propriétés de la planète). Cependant, ce n'est qu'avec l'ajout des mesures de vitesse radiale effectuées avec ESPRESSO et son prédécesseur, l'instrument HARPS (High Accuracy Radial velocitySearcher) aude 3,6 mètres de l'observatoire de La Silla de l'ESO, qu'Olivier Demangeon et son équipe ont pu trouver des planètes supplémentaires et mesurer les masses et les rayons des trois premières. "Si nous voulons savoir de quoi est faite une planète, le minimum dont nous avonsest sa masse et son rayon", explique Olivier Demangeon.L'équipe espère poursuivre l'étude du système avec le futur(JWST) de la NASA/ESA/CSA. L'Extremely Large Telescope (ELT) de l'ESO, en construction dans lechilien d'Atacama et qui devrait commencer ses observations en 2027, sera égalementpour étudier ces planètes. "L'instrument HIRES sur l'ELT pourrait avoir lanécessaire pour étudier les atmosphères de certaines des planètes du système L 98-59, complétant ainsi le JWST depuis le sol", explique Maria Rosa Zapatero Osorio."Ce système est précurseur de ce qui est à venir", ajoute Olivier Demangeon. "En tant que société, nous courons après les planètes terrestres depuis la naissance de l'et nous nous rapprochons enfin de plus en plus de la détection d'une planète terrestre dans la zone habitable de son étoile, dont nous pourrions étudier l'atmosphère."