Pour la première fois, des métahologrammes ont été projetés

Schéma d'une projection d'image holographique sans diaphonie à six canaux sur une large plage



(a) Schéma du système expérimental pour l'imagerie en couleur.

(b) Résultats expérimentaux du métahologramme en couleur. Deux images holographiques en couleur ("lilas" et "rose") sont projetées sélectivement grâce à des lumières guidées rouges, vertes et bleues.

Crédit: Zeyang Liu, Hao Gao, Taigao Ma, Vishva Ray, Niu Liu, Xinliang Zhang, L. Jay Guo, et Cheng Zhang

Des hologrammes capables de projeter plusieurs images, en couleur et en haute définition, sans interférences: cette prouesse technologique, appelée "métahologrammes", pourrait transformer les technologies de réalité augmentée et virtuelle (AR/VR). Grâce à ces avancées, les écrans AR/VR offriront des résolutions plus élevées et des angles de vision plus larges.Les métahologrammes présentent plusieurs avantages par rapport aux hologrammes traditionnels: une bande passante plus large, une résolution d'image supérieure, un angle de vision élargi et une taille plus compacte. Cependant, leur capacité limitée enrestait un défi majeur, ne permettant la projection que de quelques images indépendantes, souvent avec des interférences entre les canaux.Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont introduit une stratégie innovante de traduction k-space, permettant de basculer entre des images "affichées" et "cachées". Cette approche utilise des nanopiliers de polysilicium pour éliminer les interférences entre les canaux d'image.En utilisant des propriétés telles que la polarisation et l'angle, ces métahologrammes peuvent projeter jusqu'à six images uniques en haute définition sans interférences. Ils peuvent même projeter des images engrâce à une version à deux canaux.Ces avancées promettent d'améliorer considérablement les affichages AR/VR en permettant la projection de scènes plus complexes et réalistes. Elles offrent également des applications potentielles dans le domaine du cryptage d'images, où l'information est encodée dans plusieurs canaux holographiques pour une sécurité accrue.Cette recherche marque une avancée significative vers le développement de métahologrammes haute performance avec une capacité de gestion de données largement augmentée, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités dans divers domaines.