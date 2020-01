Record du monde du plus petit personnage animé en 3D

animation (L'animation consiste à donner l'illusion du mouvement à l'aide d'une suite d'images. Ces images peuvent être dessinées, peintes, photographiées, numériques, etc.)

Université de Franche-Comté (L'université de Franche-Comté est une université française, dont le siège est à Besançon. Le nombre moyen d'étudiants au fil des...)

institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

Quel est le rapport entre un microscope électronique, des robots miniatures de haute précision et David Bowie ? Réponse dans cette vidéo.



Le film repose notamment sur la mise en oeuvre de savoir-faire et de connaissances scientifiques de tout premier plan mondial concrétisé par l'animation en stop motion du plus petit personnage en volume qui mesure 0,3 mm, soit la taille d'une poussière. Cet exploit, homologué par le Guinness Book Records, vient détrôner le précédent record qui était détenu par Nokia

C'est un record du monde officiel: découvrez dans le filmle plus petit personnage en volume jamais animé en stop-motion, grâce aux équipements robotiques de l'institut FEMTO-ST.Stardust Odyssey est un court-métrage d'en stop-motion (image par image), écrit et réalisé par Tibo Pinsard. Il a été tourné à une échelle jamais montrée dans un film: l'échelle microscopique. Le film est co-produit par la société française Darrowan Prod, l'via l' FEMTO-ST (CNRS, UFC, ENSMM, UTBM) et l'libre de Bruxelles (laboratoire TIPs). Il a bénéficié d'un soutien de la Région Bourgogne Franche-Comté.On découvre dans Stardust Odyssey le plus petit personnage enjamais animé en stop-motion. Il mesure 300 microns de haut, soit 0,3 mm. De la taille d'une poussière, il est quasiment invisible à l'oeil nu. Cet exploit a été validé le 13 novembre dernier par le Guinness World Records.