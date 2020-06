Refroidir le mouvement d'un diamant en lévitation grâce à son magnétisme

Diamant en lévitation (La lévitation est le fait, pour un être ou un objet, de se déplacer ou de rester en suspension au-dessus du sol, sous l'effet d'une force plus forte que la gravitation,...) orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la boussole) ;) aimant (Un aimant est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le champ rémanent et l'excitation coercitive sont grands (voir ci-dessous). Cela lui donne des propriétés particulières comme...)

© LPENS (CNRS/ENS/Sorbonne Université/Université de Paris)

Observer le régime quantique d'un oscillateur mécanique macroscopique, c'est depuis une dizaine d'années l'objectif des physiciens qui étudient laentre les mondes classiques et quantiques. L'une des voies privilégiées consiste à chercher à ralentir le mouvement d'une microparticule piégée. Jusqu'à présent, ce sont des faisceauxqui étaient utilisés à cet effet, avec la difficulté d'éviter ledû à ces mêmes faisceaux.Pour la première fois, des physiciens du Laboratoire dede l'ENS ( LPENS , CNRS/ENS/Sorbonne Univ./Univ. de Paris) viennent de mettre en oeuvre une approche alternative: agir sur le mouvement d'un microdiamant en lévitation dans un piègeen utilisant ledû à quelques milliards défauts cristallins. Ils ont notamment démontré qu'il est possible de refroidir le mouvement du diamantpar les collisions avec les molécules d'qui l'entoure. Ce résultat, publié dans la revuemarque une étape importante sur lavers des tests fondamentaux de la physique quantique.Dans le diamant, les électrons localisés sur des défauts cristallins particuliers du diamant, les centres NV, sont suffisamment isolés de leurpour émettre une manipulation efficace de l'de leur magnétisme. En principe, un seul de ces aimants quantiques pourrait permettre d'influencer le mouvement d'unmacroscopique, créant unentrequantique et monde classique. Cependant, la réalisation d'un tel processus est un formidable challenge expérimental.Pour avancer vers cette voie, les physiciens ontd'abord mis auun piège électrostatique, permettant de faire léviter des diamants d'une taille d'environ 10 micromètres. Une fois un diamant piégé, ledes quelques milliards de centres NV contenus dans le diamant est maintenu dans un état non magnétique en illuminant le diamant avec un laser. L'application d'unà unebien précise permet alors de magnétiser ces électrons. Telles de petites boussoles, les centres NV cherchent alors à s'aligner avec legénéré par un aimant placé à proximité du piège, exerçant un couple sur le diamant et un changement de son orientation.Une lecturede l'orientation du diamant a permis aux chercheurs d'observer ce mécanisme, démontrant ainsi la possibilité d'agir sur le mouvement du diamant en manipulant le spin des centres NV. Il a de plus été possible d'exploiter lade la magnétisation des centres NV couplée à celle de l'orientation du diamant pour créer unevisqueuse permettant de refroidir le mouvement angulaire du diamant. Les physiciens ont ainsi réduit ladu mouvement du diamant à 80 kelvins, alors que leenvironnant, à unede 1 millième de la, était à température ambiante, c'est à dire 300Spin-cooling of the motion of a trapped diamond.T. Delord, P. Huillery, L. Nicolas, G. Hétet,, le 23 mars 2020.Article disponible sur les bases d'archives ouvertes arXiv et HAL