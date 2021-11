Surprise ! Les galaxies naines de la Voie lactée sont de

Image de la Voie lactée et son cortège de galaxies naines, réalisée à partir de Gaia EDR3. Chaque étoile est représentée par un point (Graphie)

Et le résultat de l'étude est une complète surprise.

Énergie en fonction du moment angulaire, démontrant que les galaxies naines (triangles) ont des énergies et des moments angulaires supérieurs à ceux des étoiles géantes du halo (à gauche, représentées par des points bleus) et des étoiles du courant du Sagittaire (à droite, représentées par des points bleus et mauves).

© François Hammer / Observatoire de Paris - PSL

Il y a deux conséquences à cette découverte:

